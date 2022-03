Into the Night 3. sezon ne zaman? Into the Night 3. sezon gelecek mi?

Into the Night 3. sezon ne zaman? Netflix'te yayınlanan ve ilk 2 sezonda büyük beğeni toplayan Into the Night dizisinin 3. sezonu çıkacak mı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Into the Night, Jason George'un Polonyalı yazar Jacek Dukaj'ın bilimkurgu romanı The Old Axolotl'dan esinlenerek oluşturduğu Belçikalı kıyamet sonrası bilimkurgu dram dizisidir. Peki, Into the Night 3. sezon olacak mı? Into the Night 3. sezon ne zaman çıkacak? Into the Night 3. sezon çıkacak mı? İşte detaylar...

INTO THE NIGHT 3. SEZON NE ZAMAN?

Into the Night, Jason George'un Polonyalı yazar Jacek Dukaj'ın bilimkurgu romanı The Old Axolotl'dan esinlenerek oluşturduğu Belçikalı kıyamet sonrası bilimkurgu dram dizisidir. Dizi, ilk sezonu ile 1 Mayıs 2020'de Netflix'te gösterime girmiştir. Yapım aynı zamanda Netflix'in ilk Belçika orijinal serisidir. Dizi 2. sezon onayını Temmuz 2020 tarihinde almıştır. Netflix'te yayınlanan ve ilk 2 sezonda büyük beğeni toplayan Into the Night dizisinin 3. sezonu çıkacak mı merakla beklenmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre Into the Night dizisinin 3. sezonu için Into the Night dizisinin yapımcıları ve Netflix henüz onay vermedi. Into the Night 3. sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt vermek için henüz çok erken. Ancak Into the Night dizisinin 3. sezonuna onay verilmesi durumunda 2023 çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

INTO THE NIGHT BÖLÜMLERİ VE KONUSU

Gizemli bir kozmik olay aşağıdaki dünyaya zarar verirken, kaçırılan bir gece uçuşundaki yolcular ve mürettebat, güneşi geride bırakmak için kapışıyor.

INTO THE NIGHT 1. SEZON

Into the Night 1. Bölümü: Silahlı bir adam gece geç saatlerde Moskova'ya yaptığı uçuşa saldırdığında, eski askeri pilot Sylvie yardım etmek için kendini kokpite çekilmiş bulur.

Into the Night 2. Bölümü: Tamirci Jakub, daha sonra ne yapacakları konusunda diğerleriyle çatışır. Bir Wi-Fi sinyali, felaketle ve bazı yolcularla ilgil rahatsız edici yeni bilgiler getiriyor.

Into the Night 3. Bölümü: Grup bir dizi mekanik krizle uğraşırken Terenzio, Mathieu'nun otoritesine meydan okur ve Horst başka bir uçakla temas kurar.

Into the Night 4. Bölümü: Rik, Ayaz'ın kaderini belirlemek için aceleyle bir duruşma düzenler, Terenzio bir NATO sığınağı söylentilerini ortaya çıkarır ve Sylvie, Mathieu'nun ruh hali hakkında endişelenmeye başlar.

Into the Night 5. Bölümü: NATO karargahına yapılan misyon dramatik bir dönüş alır. Laura ve Horst tıbbi bir acil durumla ilgilenirler. Jakub ve Osman, yakıt sorununu çözmek için yarışır.

NATO karargahına yapılan misyon dramatik bir dönüş alır. Laura ve Horst tıbbi bir acil durumla ilgilenirler. Jakub ve Osman, yakıt sorununu çözmek için yarışır. Into the Night 6. Bölümü: Grup, şafak sökmeden önce güvenliğe ulaşmak için son bir umutsuz girişimde bulunurken duygular yükselir.

INTO THE NIGHT 2. SEZON

Into the Night 1. Bölümü: Yolcular sığınaktaki yaşamın ritmine alışırken, ani bir yiyecek kıtlığı onları başka bir riskli yolculuk yapmayı düşünmeye zorlar.

Into the Night 2. Bölümü: Jeneratör kapatıldığında, sıcaklıklar ve sıcaklıklar yükselir ve gergin bir soğukluğa yol açar. Albay, hava üssünde lanet olası bir kanıt bulur.

Into the Night 3. Bölümü: Üzücü olaylar zincirinin ardından, Thea ve Mathieu yeni bir uçak arayışına girerler ve memurlar, Sylvie'den intikam almak için plan yapar.

Into the Night 4. Bölümü: Sığınakta, deneme yakında daha çarpık planlara yol açar. Tohum arayan grup, yolunu şaşırmış bir yabancıyla karşılaşır.

Into the Night 5. Bölümü: Thea ve ekibi, Gia'yı kasadan çıkarmaya çalışırken Ines sığınağa geri dönmenin bir yolunu arar ve Rik büyükelçiye güvenir.

Thea ve ekibi, Gia'yı kasadan çıkarmaya çalışırken Ines sığınağa geri dönmenin bir yolunu arar ve Rik büyükelçiye güvenir. Into the Night 6. Bölümü: Uçaktaki kriz, yolcuları mahsur bırakmakla tehdit ediyor. Hayatları için endişelenen Sylvie ve diğerleri, sığınaktan kaçmak için bir plan yaparlar.

INTO THE NIGHT KONUSU NEDİR?

Dünyada her şey yolunda giderken bir anda Güneş öldürücü bir hal alır. Bunu fark eden İtalyan NATO askeri Brüksel'e giden bir uçağa yönelir. Asker uçağa silahı ile birlikte girer ve uçağı kaçırıp erken kalkış talep eder. Dizi başında kaçırma nedenini sadece pilot bilirken ilerleyen zamanlarda insanlar Güneş'in öldürücü etkisini internet vasıtası ile fark eder. Dizi uçağın içerisindeki insanların etrafında geçiyor.

İkinci sezonunda ise kurtulan insanların askeri bir komuta altında bulunan sığınakta geçirdiği zamanı anlatmaktadır. Bu süre içerisinde yiyecekleri kısıtlı olan ve sürekli olarak siyasi çatışmalara giren kurtulanlar en sonunda birbirleri ile anlaşmazlık yaşayıp büyük bir kargaşaya yol açacaklardır. Son bölümünde ise Türk oyuncu olan Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi ile araştırmacı bir Türk grubun dahil olduğu durum ile sezon finali yapılmıştır.

INTO THE NIGHT OYUNCULARI

Ana

Pauline Etienne, Sylvie Bridgette Dubois rolünde: emekli hava kuvvetleri pilotu.

Laurent Capelluto, Mathieu Daniel Douek rolünde: yardımcı pilot.

Stefano Cassetti, Terenzio Matteo Gallo rolünde: eski NATO askeri. (1. sezon)

Mehmet Kurtuluş, Ayaz Kobanbay rölünde, gizemli Türk iş adamı.

Babetida Sadjo, Laura Djalo rolünde: hemşire.

Jan Bijvoet, Richard "Rik" Mertens rolünde: güvenlik görevlisi. (1. ve 2. sezon)

Ksawery Szlenkier, Jakub Kieslowski rölünde: tamirci.

Vincent Londez, Horst Baudin rolünde: metoroloji mühendisi.

Regina Bikkinina, Zara Oblonskaya rolünde: oğlu Dominik'i ameliyat ettirmek için seyahat eden Rus anne. (1. ve 2. sezon)

Alba Gaïa Bellugi, Ines Mélanie Ricci rolünde: çok takipçili bir internet ünlüsü.

Nabil Mallat, Osman Azizi rolünde: Faslı havalimanı temizlikçisi.

Nicolas Alechine, Dominik Oblonskay rolünde: Zara'nın hasta oğlu. (1. ve 2. sezon)

Astrid Whettnall, Gabrielle Renoir rolünde: hostes. (1. sezon)

Émilie Caen, Thea Bessit rolünde (2. sezon)

Yardımcı

Borys Szyc, sığınaktaki Polon asker (konuk oyuncu, 1. ve 2. sezon).

James McElvar, Freddie rolünde, bir İngiliz askeri (yinelenen karakter, 1. sezon).

Edwin Thomas as Roger Waters, a British soldier (yinelenen karakter, 1. sezon).

Robbie Nock, John Morris rolünde, bir İngiliz askeri (recurring season 1).

Mihail Mutafov, Mr. Volkov rolünde (yinelenen karakter, 1. sezon).

Laura Sépul, Chlóe rolünde (yinelenen karakter, 1. sezon).

Yassine Fadel, Nabil rolünde (yinelenen karakter, 1. sezon).

Kıvanç Tatlıtuğ, Arman/Türk Araştırmacı rolünde (yinelenen karakter, 2. sezon).

