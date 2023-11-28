Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İntikam Vakti filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İntikam Vakti konusu, özeti ve İntikam Vakti oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İntikam Vakti filminin detayları…

İntikam Vakti filmi oyuncuları kim? İntikam Vakti filmi konusu, oyuncuları ve İntikam Vakti özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam Vakti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam Vakti filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam Vakti konusu nedir, İntikam Vakti oyuncuları kimler ve İntikam Vakti özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Guy Ritchie'nin yönettiği ve Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood ile Holt McCallany'nin başrollerinde oynadığı "İnitikam Vakti" izleyici ile buluşacak.

Guy Ritchie ile Jason Statham'ın yeniden bir araya geldiği film; oğlunun katilini bulabilmek için büyük meblağlarda nakit para taşımacılığı yapan bir firmada işe başlayan gizemli bir adamın kişisel intikam mücadelesini anlatıyor.