İntikam şarkı sözleri! Muti x Heijan x Uzi - İntikam sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Muti, Heijan ve Uzi'nin birlikte söyledikleri İntikam şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, intikam şarkı sözleri nelerdir? İntikam rap sözleri nedir? İşte tüm sözler...

MUTİ x HEİJAN x UZİ - İNTİKAM rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Muti, Heijan ve Uzi üçlüsüne aittir.

MUTİ-HEİJAN-UZİ İNTİKAM ŞARKI SÖZLERİ

Benim semt, benim mahallem

Vurdum, başka yoktu hiç çarem

Kurdum, denedim; olmadı bahanem

Baştan sevmi'cektiniz zaten

Kurdum, aslan değilim; aynen (Aynen)

(Çakallarla dans; aynen, aynen)

Be-be-be-be-be-be-benim önceliğim ailem, ya***m

Adam oldunuz, vay be!

Beni sarmıyo'?ka**aklar

Bizim?olayımız?avlanmak

Size ettirir "İllallah"

Gelir,?hakkınızı veririm vallah'

Konu-konuşursunuz?arkamdan, yeah

İki kez buna katlanmam

Seni yapabilirim siftah, yeah

Elimizi öp, dalgana bak

***

İntikam! Fotoğraf yok, kanımız soğuk

İntikam! Çete kartel; ekip değil, fam

İntikam! Sıcak, soğuk; h?r şekil ye-nir intikam

Biri ens?nde, onu görsen de alır intikam

***

Onlar mı gerçekler? S**tir!

Onlar mı gerçekler? Ya

***

Yüz yüze geldim, gözüne baktım; bi' çoğu gevşekler

O-o-o-olar değildi erkekler

Gördüm, duydum gerçekten

Yanında torpil patlasa altına pisler, onlar mı gerçekler?

Bu yüzden iki dost, iki deli kurşun gibiyiz halen (Aynen)

Seni barındırmaz o şarkılarda bahsettiğin olmayan mahallen

Hadi lan lale, konuşuyo'n halen he? Var tabii karı gibi bahanen

G*t gibi dolanıyo'n halen utanmadan, sıkılmadan, bahsi geçen tüm olaylara rağmen (Helal lan!)

***

İntikam! Fotoğraf yok, kanımız soğuk

İntikam! Çete kartel; ekip değil, fam

İntikam! Sıcak, soğuk; her şekil ye-nir intikam

Biri ensende, onu görsen de alır intikam

***

İllegalden legale, yoktu kafamızda bi' çare

Cane, nasıl oldu? Başardık birden, konuştu yedi mahalle

Çete, İstanbul bizim; aynen (Aynen), hiç fark etmez zaten

Bi-bi-biz konuşursak susturamazlar, dinler bütün bu alem

Konuşmam fazla yok, icraat var

Ak yok, kara gözüm kontaklar

Var çok para, illegal savaşlar

Çok fıs sanat yapıyo' ya**aklar

Para (Para, para), tüm derdiniz para

Sizden gelsin başıma bela

Düşürüp dara, verseniz yara

Alırım intikamımı ben baba

***

İntikam! Fotoğraf yok, kanımız soğuk

İntikam! Çete kartel; ekip değil, fam

İntikam! Sıcak, soğuk; her şekil ye-nir intikam

Biri ensende, onu görsen de alır intikam

***

İntikam! Fotoğraf yok, kanımız soğuk

İntikam! Çete kartel; ekip değil, fam

İntikam! Sıcak, soğuk; her şekil ye-nir intikam

Biri ensende, onu görsen de alır intikam