İntikam şarkı sözleri! Muti x Heijan x Uzi - İntikam sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Muti, Heijan ve Uzi'nin birlikte söyledikleri İntikam şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, intikam şarkı sözleri nelerdir? İntikam rap sözleri nedir? İşte tüm sözler...
MUTİ x HEİJAN x UZİ - İNTİKAM rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Muti, Heijan ve Uzi üçlüsüne aittir.
MUTİ-HEİJAN-UZİ İNTİKAM ŞARKI SÖZLERİ
Benim semt, benim mahallem
Vurdum, başka yoktu hiç çarem
Kurdum, denedim; olmadı bahanem
Baştan sevmi'cektiniz zaten
Kurdum, aslan değilim; aynen (Aynen)
(Çakallarla dans; aynen, aynen)
Be-be-be-be-be-be-benim önceliğim ailem, ya***m
Adam oldunuz, vay be!
Beni sarmıyo'?ka**aklar
Bizim?olayımız?avlanmak
Size ettirir "İllallah"
Gelir,?hakkınızı veririm vallah'
Konu-konuşursunuz?arkamdan, yeah
İki kez buna katlanmam
Seni yapabilirim siftah, yeah
Elimizi öp, dalgana bak
***
İntikam! Fotoğraf yok, kanımız soğuk
İntikam! Çete kartel; ekip değil, fam
İntikam! Sıcak, soğuk; h?r şekil ye-nir intikam
Biri ens?nde, onu görsen de alır intikam
***
Onlar mı gerçekler? S**tir!
Onlar mı gerçekler? Ya
***
Yüz yüze geldim, gözüne baktım; bi' çoğu gevşekler
O-o-o-olar değildi erkekler
Gördüm, duydum gerçekten
Yanında torpil patlasa altına pisler, onlar mı gerçekler?
Bu yüzden iki dost, iki deli kurşun gibiyiz halen (Aynen)
Seni barındırmaz o şarkılarda bahsettiğin olmayan mahallen
Hadi lan lale, konuşuyo'n halen he? Var tabii karı gibi bahanen
G*t gibi dolanıyo'n halen utanmadan, sıkılmadan, bahsi geçen tüm olaylara rağmen (Helal lan!)
***
İntikam! Fotoğraf yok, kanımız soğuk
İntikam! Çete kartel; ekip değil, fam
İntikam! Sıcak, soğuk; her şekil ye-nir intikam
Biri ensende, onu görsen de alır intikam
***
İllegalden legale, yoktu kafamızda bi' çare
Cane, nasıl oldu? Başardık birden, konuştu yedi mahalle
Çete, İstanbul bizim; aynen (Aynen), hiç fark etmez zaten
Bi-bi-biz konuşursak susturamazlar, dinler bütün bu alem
Konuşmam fazla yok, icraat var
Ak yok, kara gözüm kontaklar
Var çok para, illegal savaşlar
Çok fıs sanat yapıyo' ya**aklar
Para (Para, para), tüm derdiniz para
Sizden gelsin başıma bela
Düşürüp dara, verseniz yara
Alırım intikamımı ben baba
***
İntikam! Fotoğraf yok, kanımız soğuk
İntikam! Çete kartel; ekip değil, fam
İntikam! Sıcak, soğuk; her şekil ye-nir intikam
Biri ensende, onu görsen de alır intikam
***
İntikam! Fotoğraf yok, kanımız soğuk
İntikam! Çete kartel; ekip değil, fam
İntikam! Sıcak, soğuk; her şekil ye-nir intikam
Biri ensende, onu görsen de alır intikam