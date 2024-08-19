İntikam Kurşunu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Kurşunu filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam Kurşunu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam Kurşunu filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam Kurşunu konusu nedir, İntikam Kurşunu oyuncuları kimler ve İntikam Kurşunu özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNTİKAM KURŞUNU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 1 Şubat 2013 (ABD)

Jimmy Bobo (Sylvester Stallone), kiralık bir katildir. Bir arkadaşının öldürülüşüne tanık olan Jimmy, polis memuru Taylor Kwon (Sung Kang) ile isteksiz bir şekilde işbirliği yapar ve birlikte bir intikam planı hazırlarlar. Fakat katilin Jimmy'nin güzel kızını kaçırmasıyla işler kızışır.

İNTİKAM KURŞUNU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

New Orleans şehrinde, tetikçi Jimmy Bobo ve ortağı Louis Blanchard, yozlaşmış eski bir Columbia Bölgesi Metropolitan Polis Teşkilatı (MPDC) polis memuru Hank Greely'yi öldürür, ancak Bobo bir fahişe olan Lola'yı canlı bırakır. Daha sonra, bir barda Blanchard, Bobo'yu öldürmeye çalışan ancak başarısız olan başka bir tetikçi olan Keegan tarafından öldürülür.

Washington, D.C., Dedektif Taylor Kwon, eski ortağının ölümünü araştırmak için New Orleans'a gelir ve Teğmen Lebreton ile tanışır. Kwon morga gider ve Blanchard'ın cesedini gördükten ve kim olduğunu öğrendikten sonra, Blanchard ve Bobo'nun Greely'yi öldürdüğü sonucuna varır. Bu arada, Keegan işvereni Robert Morel ve Morel'in avukatı Marcus Baptiste ile görüşür. Baptiste, Greely'nin Morel'e şantaj yapmaya çalıştığını ve yerel gangster Bebek Jack'e Morel'in yasadışı operasyonlarını detaylandıran bir dosya sağladığını ortaya çıkarır. Keegan daha sonra Baby Jack ve adamlarını öldürür ve dosyayı alır.

Kwon Bobo ile bir barda tanışır ve ona Bobo ve Blanchard'ın Greely'yi öldürdüğünü bildiğini söyler. Bobo ayrılır ve Kwon'un onu takip etmeye çalıştığını anlayınca, Morel tarafından Kwon'un Greely hakkında daha fazla araştırma yapmasını önlemek için emredilen yozlaşmış polisler tarafından saldırıya uğrar. Kwon, yozlaşmış polislerden birini öldürmeyi başarır, ancak diğer polis onu yaralar. Bobo, diğer polisi ezerek Kwon'u kurtarır ve onu, Bobo'nun yabancı olduğu kızı Lisa'nın Kwon'un yaralarını tedavi ettiği bir dövme salonuna götürür. Daha sonra Bobo'nun aracı Ronnie Earl'ü sorguladığı bir masaj salonuna giderler. Ronnie Earl, Bobo'yu öldürmeye çalışır, ancak Bobo, silahı tutukluk yapmasına rağmen onu öldürmeyi başarır. Bobo daha sonra, Bobo'nun silahını kurcaladığını ve neredeyse ölümüne neden olduğunu kabul eden Kwon ile yüzleşir. Bobo ve Kwon birlikte çalışmayı kabul ederler.

Bobo ve Kwon, Baptiste'i kaçırır ve onu Bobo'nun evine götürürler, burada onlara Morel'in konut projeleri satın alma ve ofis binaları inşa etmek için yıkım planlarını detaylandıran bir flash sürücü vermek zorunda kalır ve Keegan'ın Morel'in infazcısı olarak kiralanan eski bir paralı asker olduğunu ortaya çıkarır. Sonrasında Bobo onu kafasından vurur. Keegan ve adamları, Baptiste'in cep telefonunu Bobo'nun evine kadar takip ederler, ancak Bobo ve Kwon kaçıp bir bombayı patlatarak Keegan'ın adamlarını öldürür. Keegan kaçar ve Bobo'dan intikam almaya yemin eder. Bobo'nun yöntemlerine kızan Kwon, onu terk eder ve tek başına devam eder.

Kwon, yardım istemek için Teğmen Lebreton ile görüşür, ancak Lebreton, Morel'in maaş bordrosunda olduğu için onu öldürmeye çalışır. Bobo onu öldürür ve Kwon'u kurtarır. Bu sırada Keegan, Lisa'yı öğrenir ve onu kaçırır. Morel daha sonra Bobo'yu arar ve flash sürücü için Lisa'yı takas etmeyi teklif eder. Bobo kabul eder ve Morel ile terk edilmiş bir depoda buluşur, burada flash sürücüyü kendisine teslim eder ve Lisa ona iade edilir, Kwon ise Morel'i ve adamlarından birkaçını öldürmek ve tutuklamak için binaya sızar. Bobo'nun gitmesine izin verilince Keegan öfkelenir; Bobo ile karşı karşıya gelmeden önce Morel ve adamlarını öldürür; Bobo, Keegan'ı boğazından bıçaklayana ve Kwon onu uzaktan vurana kadar dövüşürler.

Kwon flash sürücüyü alır ve Bobo, Kwon onu yakalayamamış gibi görünmesi için onu omzundan vurur. Lisa, polisi bekleyen Kwon'la kalmaya karar verir ve Bobo ayrılır. Daha sonra bir barda Kwon ile buluşur ve burada Kwon ona Bobo'nun bu sefer polise olan katılımından bahsetmediğini söyler, ancak Bobo işine devam ederse, Kwon onu alt edeceğini söyler. Bobo ise onu gecenin karanlığında denemeye davet eder.