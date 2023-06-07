İntihar eden THY personeli kimdir? THY personeli çektiği video nedir? merak ediliyor. THY personeli intiharı ve İntihar eden THY personeli kimdir sıklıkla araştırılıyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te (TGS) uzun yıllar çalışan Ömer Koray Özbay'ın paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, İntihar eden THY personeli kimdir? THY personeli çektiği video nedir?

THY personeli intiharı ve İntihar eden THY personeli kimdir sıklıkla araştırılıyor. İntihar eden THY personeli kimdir? THY personeli çektiği video nedir? merak ediliyor. Videoda THY'de uzun yıllar baskı ve haksızlıklar gördüğünü anlatan Özbay'dan daha sonra haber alınamadı. İntihar eden THY personeli kimdir? THY personeli çektiği video nedir? Detaylar haberimizdedir…

İNTİHAR EDEN THY PERSONELİ KİMDİR?

Uzun yıllar çalıştığı Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te baskı görüp haksızlığa uğradığını söyleyen Ömer Koray Özbay sosyal medyaya bir video yükleyip intihar etti. Videoda, "3 yıldır işkence çekiyorum" diyen Özbay'ın iddialarının ardından THY Basın Müşavirliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

THY PERSONELİ ÇEKTİĞİ VIDEO NEDİR?

THY Basın Müşavirliğince, çalışmak için gittiği Japonya'da intihar ederek hayatına son veren eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS'de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.