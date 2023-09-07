İntifa hakkı, bir kişinin bir mülkün kullanım hakkına sahip olmasına, mülkün gelirlerinden yararlanmasına ve kontrolünü elinde tutmasına olanak tanıyan bir hukuki kavramdır. Peki, İNTİFA HAKKI NEDİR? Tapuda intifa hakkı ne demektir, kimlere verilir? İşte detaylar…

İntifa hakkı, birçok ülkede geçerlidir ve özellikle taşınmaz mallar, arazi, bina veya arazi gibi gayrimenkul mülkiyeti ile ilgili bir terimdir. Peki,İNTİFA HAKKI NEDİR? Tapuda intifa hakkı ne demektir, kimlere verilir? İşte detaylar…

İNTİFA HAKKI NEDİR?

İntifa hakkı, genellikle şu durumlarda kullanılır:

Tapu İşlemleri: İntifa hakkı sahibi, bir taşınmaz mülkiyetine sahip olmayabilir, ancak o mülkü belirli bir süre boyunca kullanabilir. Bu, özellikle arazi üzerine bina inşa eden bir kiracı veya uzun vadeli bir anlaşma yapan bir işletme sahibi için geçerli olabilir.

Mirasta Kullanım : Miras hukuku bağlamında, intifa hakkı miras bırakanın varislerine, mülkün kullanım hakkını, gelirlerini veya kontrolünü devretmesine izin verir. Bu, mülkün devredilmesini engelleyebilir, ancak kullanım hakkını sürdürebilir.

TAPUDA İNTİFA HAKKI NE DEMEKTİR, KİMLERE VERİLİR?

Vakıf ve Dernekler : Vakıf veya dernekler, bağışçılarından veya üyelerinden bağışlanan mülkleri kullanma veya gelirlerini toplama hakkına sahip olabilirler.

İntifa hakkı, mülkiyet hakkından farklıdır çünkü mülkiyet hakkı, bir mülkün sahibi olarak tüm haklara sahip olmayı içerirken, intifa hakkı sadece kullanım, gelir ve kontrol haklarını içerir. İntifa hakkı, belirli bir süre veya koşullara tabi olabilir ve mülkiyet sahibi ve intifa hakkı sahibi arasında yazılı bir anlaşma veya sözleşme gerektirebilir. İntifa hakkı, yerel yasalara ve düzenlemelere bağlı olarak değişebilir, bu nedenle belirli bir ülkede veya bölgede nasıl uygulandığını öğrenmek için yerel hukuk kaynaklarına başvurmanız önemlidir.