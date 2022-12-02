Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlar artacak. İntibak yasası yasası çıkarsa maaşlarda artış olacak. Peki, İntibak yasası nedir? İntibak yasası çıkarsa maaşlar ne kadar artacak? İntibak çıkacak mı?

İntibak yasası nedir? Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlar artacak. İntibak yasası yasası çıkarsa maaşlarda artış olacak. Peki, İntibak yasası nedir? İntibak yasası çıkarsa maaşlar ne kadar artacak? İntibak çıkacak mı? İşte detaylar...

İNTİBAK YASASI NEDİR?

SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.

GÖZLER AÇIKLANACAK ENFLASYON RAKAMLARINDA

4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11,88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Kasım ve Aralık verilerinin de eklenmesiyle nihai rakam 3 Ocak'ta belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTACAK

3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için de çalışma başlatıldığı öğrenildi. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın, "Ücret dengesizliği olur. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün yatıran ile aynı parayı alacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi. Ekonomistlerin tahminlerine göre ise bu rakamın yüzde 50 zamla 5.250 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ortalama emekli maaşlarının ise 6.900 lira olabileceği tahminler arasında yer alıyor.