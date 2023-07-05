İnternet şifresi değiştirme nasıl yapılır? İnternet şifresi nasıl, nereden değiştirilir?

İnternet şifresi değiştirme işlemi için adım adım rehber. Modem arayüzüne giriş yapma, şifre seçme ve sıfırlama yöntemleri. Peki, İnternet şifresi değiştirme nasıl yapılır? Zyxel, Airties, TP Link İnternet şifresi değiştirme işlemleri, Wifi şifresi değiştirme, internet şifresi nereden değiştirilir ve şifre işlemleri hakkında İnternet şifresi değiştirme rehberi!

İnternet şifresi değiştirmek isteyen internet kullanıcıları internet üzerinde İnternet şifresi değiştirme nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Modem üzerinde gelen şifre yerine özel belirlenmiş bir şifre kullanmak isteyen kişiler İnternet şifresi değiştirme işlemini gerçekleştiriyor. Zyxel İnternet şifresi değiştirme, Airties İnternet şifresi değiştirme, TP Link İnternet şifresi değiştirme bu konuda en çok araştırılan markalar arasında yer alıyor. Peki, İnternet şifresi değiştirme nasıl yapılır? Tüm markalar için İnternet şifresi değiştirme işlemini adım adım anlattık.

İNTERNET ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

İnternet şifresi değiştirme işlemi, kullanmakta olduğunuz internet servis sağlayıcı ve modem markasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle İnternet şifresi değiştirmeden önce cihazınızın kullanım kılavuzunda yer almakta olan İnternet şifresi değiştirme işlemlerine göre adımları takip ederek İnternet şifresini değiştirebilirsiniz.

İnternet şifresi değiştirmek için ilk olarak modem arayüzüne giriş yapmalısınız. Modem arayüzüne girmek için modeme bağlı olduğunuzdan emin olun ve Adres çubuğuna 192.168.1.1 yazıp "Enter" tuşuna basın. Bu sayede modem arayüz sayfasına erişim sağlayacaksınız. Eğer modem arayüzü açılmaz ise, 192.168.1.2, 192.168.2.1 veya 192.168.2.2 adreslerini deneyerek işleme devam edebilirsiniz.

İnternet şifresi değiştirmek için daha sonrasında izlemeniz gereken adım, açılan modem arayüz sayfasında kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak arayüze giriş yapın. Eğer daha önce giriş bilgilerinde değişiklik yapmadıysanız kullanıcı adı ve şifreniz modem bilgileri üzerinde yer almaktadır. Eğer modeminiz internet servis sağlayıcınız tarafından temin edilmiş ise modem şifresi değiştirme işlemi yapmak için servis sağlayıcınızı arayarak bilgi alabilirsiniz.

Güçlü bir WİFİ şifresi seçmek için şu noktalara dikkat etmelisiniz;

Uzun bir şifre seçmeniz gerekmekte.

Şifrenizin içerisinde sadece harf veya rakam bulunmamalıdır.

Şifrenizin içerisinde */. Gibi özel sembollere yer vermeniz gerekmektedir.

Şifrenizin içerisinde yer alan harfler büyük ve küçük olarak farklı şekillerde kullanılmalıdır.

Bu noktaları dikkate alarak daha güvenli bir şifreye sahip olabilir ve olası bir durumda yapılacak olan kötü niyete karşı internetinizi daha hazırlıklı bir hale getirebilirsiniz.

İNTERNET WİFİ ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

İnternet şifresi (WİFİ) değiştirmek için giriş yapmış olduğunuz modem arayüz ekranında yer almakta olan sekmeler arasında "Kablosuz Ağ Ayarları" seçeneğine tıklayın. Menüde yer almakta olan sekme isimleri, marka/model'e göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle kısa bir uğraşın ardından kolay bir şekilde Kablosuz Ağ Ayarları bölümüne ulaşabilirsiniz.

Bu kısımda yer alan şifre kısmındaki şifre yerine istediğiniz şifreyi girerek kaydet seçeneğine tıklayın. Daha sonrasında bağlı olduğunuz cihazın internet bağlantısı şifre değişikliği nedeniyle kopabilir. Yeni belirlemiş olduğunuz şifre ile internet ağınıza tekrar giriş yaparak yeni şifreniz ile wifi ağınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

İNTERNET ŞİFRESİ NEREDEN DEĞİŞTİRİLİR?

İnternet şifresi değiştirme işlemi yapılırken birçok kişi kablosuz ayarlarına ulaşırken güçlük yaşamakta. İnternet şifresi değiştirme işlemi için modem arayüzlerinde yer alan kablosuz ayarları farklı isimlerde isimlendirilebiliyor. Bunlardan bazıları ise şunlardır; "Kablosuz", "Kablosuz Ağ Ayarları", "Kablosuz Ağ Adı (SSID)" şeklinde isimlendirilebiliyor.

İNTERNET ŞİFRESİ NASIL YAPILIR?

Eğer modeminizde şifre yer almıyor ve internet şifresi değiştirmek istiyorsanız, önceki kısımlarda yer almakta olan bölümleri takip ederek modem arayüzüne giriş yapın. Daha sonrasında açılan arayüz kısmında yer almakta olan "Ağ Şifreleme" bölümüne tıklayın. Seçili menüden Wi-Fi adınızı ve şifrenizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. "Parola" alanına en az sekiz karakterden oluşan bir parola girerek Kaydet üzerine tıklayın ve işleminizi kaydedin. Bu sayede başarılı bir şekilde İnternet şifresi değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İNTERNET ŞİFRESİ NASIL SIFIRLANIR?

İnternet şifresini modem ayarları ile birlikte sıfırlamak için modem üzerinde yer alan sıfırlama butonu ile birlikte modem ayarlarını ve internet şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Modem üzerinde yer alan fabrika ayarlarına döndürme butonu, genellikle küçük bir iğne deliği boyutundadır. Bu kısımda bir toplu iğne yardımı ile delik içerisindeki butona birkaç saniye basılı tutarak modeminizi fabrika ayarlarına çevirebilir ve internet şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

İnternet şifrenizi sıfırlamanızın ardından dikkat etmeniz gereken bir hususta tekrar kurulum yapmanız gerektiğidir. Modem ayarlarını sıfırlamanız ile birlikte tekrar bir modem kurulumu gerçekleştirmelisiniz. Modem arayüzünde yer almakta olan hızlı kurulum seçeneği ile birlikte İnternet servis sağlayıcınızın size sağlamış olduğu bilgilerle kolay bir şekilde modem kurulumunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet şifresi değiştirme işlemi esnasında modem kurulumunda yaşayacağınız sorunları çözmek için internet servis sağlayıcınızdan detaylı bir şekilde teknik destek alabilirsiniz.