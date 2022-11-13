Sosyal medya platformlarına giriş yapamayan kullanıcılar, hatanın kaynağını araştırmaya başladı. İnternetin neden yavaşladığı merak konusu oldu. Peki, İnternet neden yok? İnternette sorun mu var? İnternet neden yavaşladı? İşte detaylar...

Sosyal medyaya ne oldu? İnternette sorun mu var? İnternet erişimi ne zaman açılacak?

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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından sosyal medya platformlarının yavaşladığı görüldü. Sosyal medya platformlarının eski haline ne zaman döneceği merak konusu oldu. Kullanıcılar, internetin neden yavaşladığını araştırmaya başladı. Peki, İnternet neden yok? İnternette sorun mu var? İnternet neden yavaşladı? Detaylar haberimizde...

İNTERNET NEDEN YOK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

İNTERNETTE SORUN MU VAR?

Saat 16:20'de İstanbul İstiklal Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından sosyal medya platformlarındaki yavaşlama dikkat çekti. BTK, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.