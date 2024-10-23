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İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? İnternete ne oldu?

İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? İnternete ne oldu?
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23 Ekim 2024 akşamı internet kullanıcıları, pek çok sitede ve uygulamada yaşadıkları yavaşlıktan şikayetçi ve nternet neden yok, internet yok mu, sorularının yanıtlarını araştırıyor.

İnternette sorun mu var ve neden yavaş gibi sorular, 23 EKİM 2024 akşam saatleri itibariyle kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı.İnternet neden yok, internet yok mu?

İNTERNET NEDEN YOK?

Milyonlarca vatandaş, internete erişim sağlamakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz günlerde teknik sorunlar nedeniyle erişilemeyen sosyal medya platformlara dairin erişim sorunuyla ilgili henüz resmi bir yanıt gelmedi.

YouTube çökme raporları 23 Ekim tarihinde platforma girişte sorun yaşayan kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İnternet genelinde yaşanan yavaşlama sorunu meydana gelirken YouTube'da da erişim sorunu olduğu görüldü. YouTube çöktü mü sorusu da bu bağlamda, mobil ve masaüstü uygulama erişimde sorun yaşayan kullanıcılar tarafından gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları internete erişimde sorun yaşıyor. İnternete yaşanan erişim sorunu Ankara'daki patlama sonrası erişim engeli iddiaları nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

İşte hata raporu:

İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba?

İnternette yaşanan yavaşlık sorunu ile ilgili olarak henüz resmi makamlardan ya da servis sağlayıcılardan gelen bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça biz de sizlerle paylaşacağız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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