İnternet hızında düşüklük, erişim, hata ile karşılaşan kullanıcılar İnternet neden çekmiyor? Sorusunu merak ediyor. İnternetin çekmemesi için birçok teknik neden bulunabilir. Bu durumda İnternet neden az, yavaş çekiyor? Bunun sebeplerini anlamak gerekiyor. Peki, İnternet neden çekmiyor? İnternet neden az, yavaş çekiyor? İnternet çekim sorunları nasıl çözülür? Bunları anlatacağız.

İnternet kullanımının artması ile internet üzerinde geçirdiğimiz kullanım saatleri de artış gösteriyor. İnternet bağlantımız da kullanım esnasında oldukça önemli faktörler arasında yer alıyor. İnternet ağ sorunları ile karşılaşan kullanıcılar İnternet neden çekmiyor? Veya İnternet neden az, yavaş çekiyor? Sorularının cevabını, ilk olarak internet üzerinde sorgulatılıyor. Birçok farklı teknik sebep nedeniyle oluşabilecek aksaklıklar araştırılıyor. Peki, İnternet neden çekmiyor? İnternet neden az, yavaş çekiyor? İşte konu hakkındaki çözüm önerileri!

İNTERNET NEDEN ÇEKMİYOR?

İnternetin çekmemesi genellikle teknik sebeplerden kaynaklanan problemlerdir. Bu nedenle teknik sorunlar ile karşılaştığınızda "İnternet neden çekmiyor?" sorusu için internet üzerinde yapacağınız aramalarda birçok farklı kafa karıştırıcı içeriğe rastlayabilirsiniz. Özellikle bu tarz teknik detaylardan anlamayan bir kullanıcı için bu durum oldukça karmaşık gözükebilir.

Bir internetin çekmemesi, birçok farklı teknik nedenden kaynaklanıyor olabilir. İlk olarak kullanmakta olduğumuz internetin Wifi neden çekmiyor? Veya Mobil veri neden çekmiyor? Bunu ayırt etmeliyiz. Bu ikisi farklı internet bağlantı türleri olduğu için oluşabilecek sorunlar ve çözümleri de birbirinden farklıdır. Cihazınızın hangi bağlantı türünde sorun yaşadığınız ayırt ettikten sonra aşağıda yer almakta olan adımları tek tek ele alarak yapacağınız testlerin ardından internet problemlerinizi kolay bir şekilde çözebileceksiniz.

WİFİ NEDEN ÇEKMİYOR?

Wifi ağınızın çekmemesi durumunda yaşadığınız problemler genellikle modeminizden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu tarz bir durumla karşılaştığınızda ilk olarak cihaz bağlantınızı kontrol etmenizin arından modem bağlantılarını kontrol etmelisiniz. Modemler bağlı olan cihaz sayısına, internet hızına, bağlantı kalitesine, elektrik akımına ve daha birçok farklı faktöre göre sorun yaratabilir. Modem üzerinde yer almakta olan "Wifi" veya "Wlan" ışığı, sizin wifi ağınızdaki bağlantıyı temsil ediyor. Bu ışığın yanması, Wifi'da sorun olmadığına işaret eder. Fakat bu ışık sizin bağlantı kalitenizi belirtmez. Yani işaretin yanması, tamamen internet bağlantı kalitesini temsil etmez.

Wifi ışığı yanıyor ve internet ağına bağlı iseniz, modem üzerinde yer almakta olan internet ışığının da yandığından emin olmalısınız. Aksi takdirde, cihazınız internet ağına bağlı olsa dahi, internet olmadığı için cihazınızla internete erişemezsiniz. Modem üzerindeki "İnternet" ışığı, modemin internete sorunsuz bir şekilde eriştiğini ifade eder. Bu yüzden bu ışık, oldukça önemlidir.

Bu iki ışığın sorunsuz bir şekilde yanıyor olması durumunda ise cihaz üzerinden internet bağlantısı hız testi gerçekleştirilir. İnternet hızınızı ölçerek, bağlantınızda bir sorun olup, olmadığını anlamak için en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Arama motorlarında yer alan birçok internet hız testi ölçme aracı ile kolay bir şekilde internet bağlantı hızınızı kontrol edebilirsiniz. İnternet bağlantı hızınız, kullanmakta olduğunuz internet paketine göre farklılık gösterir. Bu nedenle size vaat edilmekte olan hız ile ölçüm sonucunu karşılaştırarak bu konuda fikir sahibi olabilirsiniz.

WİFİ ÇEKMİYOR ÇÖZÜMÜ

Gerçekleştirdiğiniz kontrollerin ardından yapabileceğiniz ilk şey, modeminizi kapatıp açmak olacaktır. Elektronik cihazların kapatıp açılması, çoğu zaman işe yarayan klasik bir yöntemdir. Modemler, bağlı olan cihaz sayısı nedeniyle çoğu zaman yoğunluktan kaynaklı olarak problem yaşatabilir, modemi kapatıp açmak, modem üzerindeki yoğunluğun azalmasına sebep olacak ve daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Modem üzerinde çok fazla bağlı cihaz olması, modemin sık sık sorun yaşatmasına sebep olabilir. Bu tarz bir durumda cihaz sayısını düşürmeli veya oteller, okullar, iş yerleri, kampüsler ve diğer yerlerde kullanılmakta olan internet dağıtım yöntemlerini uygulamalısınız. Bir "Acces Point" ile birlikte dağıtıcı görevini birden fazla cihaza bölerek, dağıtıcı başına düşen cihaz sayısını düşürmüş olursunuz. Böylece daha yüksek bir verim alabilirsiniz.

Wifi sinyalleri, çevrenizde yer alan diğer frekanslar, duvarlar, binalar gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle bu tarz bir durumda en verimli yöntem, cihazınız ve modem arasında kablolu bir bağlantı kurmaktır. Günümüzde her ne kadar gelişmiş bir teknoloji kullanıyor olsak da çoğu zaman kablolu bağlantı kurmak, kablosuz bağlantılara göre çok daha verimli çalışmaktadır. Bu nedenle hız kaybının istenmediği birçok yerde kablolu bağlantı tercih edilmektedir.

MOBİL VERİ NEDEN ÇEKMİYOR?

Mobil veri kullanırken sorun yaşamanızın temelde iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi, cihazınız ile ilgili olan sorunlardır. İkincisi ise sağlayıcınızdan kaynaklı olan ve genellikte baz istasyonları nedeniyle yaşanılan sorunlardır. Telefonunuzun 4.5G teknolojinde çalışması, yüksek hızlarda internet bağlantısını size sunar. Eğer telefonunuz destekliyor ise 4.5G destekli bir hat ile birlikte oldukça yüksek hızlı bir bağlantı kurabilirsiniz.

MOBİL VERİ ÇEKMİYOR ÇÖZÜMÜ

Kapsama alanı dışında bulunmak, genellikle mobil veri çekmemesi durumunda yaşanan temel sebeplerdendir. Bu tarz durumlarda kullanıcı tarafından yapılabilecek bir durum yoktur. Sorun cihazdan kaynaklı ise kişi, bağlantı mobil bağlantı ayarları üzerinden 4.5G ayarı bulunuyorsa bağlantı tipi olarak bunu seçerek bağlantısını daha hızlı bir hale getirebilir. Yoğunluk yaşanan baz istasyonlarında bazen 3G teknolojisini kullanmak, 4.5G bağlantısından daha fazla hız sağlayabilir.