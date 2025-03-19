İnternet ne zaman düzelecek (19 Mart Çarşamba)?

19 Mart 2025 sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları büyük bir erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook ve YouTube gibi popüler platformlara girişte yaşanan aksaklıklar, kullanıcıları mağdur etti. İnternet ne zaman düzelecek?

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bugün sabah saat 06.00'dan itibaren sosyal paylaşım platformları Instagram, Twitter ve YouTube'da erişim ve akış yenileme sorunu yaşanıyor. Sorunun nedeni henüz net olarak bilinmemekle birlikte erişim engeli kararı da bulunmuyor. Yaşanan erişim engeli ve akış yenileme sorunu sonrasında kullanıcılar merak içerisinde"Instagram, Twitter ve YouTube çöktü mü, kapatıldı mı, ne sorun var?" ve "1Instagram, Twitter ve YouTube'a neden girilemiyor?" sorularının cevabını araştırıyor

Henüz Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube'un ne zaman normale döneceğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak teknoloji uzmanları, bu tür küresel kesintilerin genellikle birkaç saat içinde giderildiğini belirtiyor. Resmi açıklamalar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.