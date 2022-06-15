İnternet Explorer kapandı mı? Yaklaşık 27 yıldır kullanılan ve kullanıcılar tarafından yavaş olduğu gerekçesi ile eleştirilen web tarayıcısı Internet Explorer'ın fişi çekiliyor. Kullanıcılar İnternet Explorer kapandı mı? İnternet explorer web sayfasını görüntüleyemiyor hatası! İnternet Explorer neden kapanıyor? araştırması yapıyordu. İşte detaylar...

İNTERNET EXPLORER KAPANDI MI?

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, yaptığı açıklama ile birlikte 1995 yılından beri kullanımda olan Internet Explorer'ın yavaş olması nedeniyle 15 Haziran'dan itibaren kapatılacağını duyurdu. Kapatılan uygulamanın yerini ise otomatik olarak Microsoft Edge alacak.

YERİNİ MİCROSOFT EDGE'YE BIRAKACAK

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Microsoft'un açıklamasına göre Internet Explorer 11, kullanımdan kaldırıldığı tarihten sonra açılamayacak ve yerini otomatik olarak Microsoft Edge'e bırakacak. "Sitenin Internet Explorer'da yeniden yüklenmesine izin ver" komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.

İNTERNET EXPLORER NEDEN KAPANIYOR?

İnternet Explorer'in kapatılma gerekçesi olarak "yavaşlığı" gösterildi.

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