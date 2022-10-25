Bazı kullanıcılar Whatsapp'ta mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini ifade ederken yaşanan olay kısa sürede Twitter gündemine oturdu.Peki, İnternet çöktü mü? İnternette sorun mu var? İnternet bağlantı sorunu!

İnternet çöktü mü? Bazı kullanıcılar Whatsapp'ta mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini ifade ederken yaşanan olay kısa sürede Twitter gündemine oturdu. Peki, İnternet çöktü mü? İnternette sorun mu var? İnternet bağlantı sorunu haberimizde...

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp bu sabah 10.00 itibarıyla çöktü. Mesajların gönderilememesi üzerine internet çöktü mü merak edildi. Peki, sorun ne?

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

WHATSAPP WEB UYGULAMASINDA BAĞLANTI SORUNU

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp Web uygulamasına giren kullanıcılar "Tekrar deneniyor. Şimdi tekrar dene" gibi ifadelerle karşılaştı.

WEB KISMINDA DA "TEK TIK" SORUNU YAŞANIYOR

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.