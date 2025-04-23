İnternet çöktü mü? 23 Nisan internete neden girilmiyor?

İnternet çöktü mü? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Türkiye genelinde, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kullanıcılar internet erişiminde sorunlar yaşadı. "23 Nisan internete neden girilmiyor?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. 23 Nisan internete neden girilmiyor, internet neden yavaş gibi sorular kullanıcılar arasında yaygınlaştı. Deprem gibi doğal afetler sonrası yaşanan bu tür teknik sıkıntılar, ağ altyapısındaki ani yüklenme ve olası donanım hasarlarından kaynaklanabiliyor. İşte detaylar...

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Deprem sonrası, özellikle İstanbul ve çevre illerde internet erişiminde yavaşlama ve kesintiler yaşandığı bildirildi. Bu tür doğal afetler sonrasında, iletişim hatlarında yoğunluk yaşanması ve altyapı hasarları nedeniyle internet hizmetlerinde aksamalar meydana gelebilir.

İSTANBUL'DA ART ARDA İKİ DEPREM

Depremin ardından Marmara Denizi'nde art arda 2 deprem daha meydana geldi. İlk deprem Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde saat 12.49'da yaşandı. İkinci deprem ise Büyükçekmece'de saat 12.51'de 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.