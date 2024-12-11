İnternet çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba internet neden çekmiyor, çöktü mü?

11 Aralık tarihinde Türk Telekom'un internet hizmetlerinde kullanıcılar yavaşlama yaşadıklarını belirtti. Kullanıcılar, internete erişimde zorluklar çekti ve bu durum 'İnternet çöktü mü?' sorularını beraberinde getirdi. Peki, Türk Telekom internet çekmiyor son dakika çöktü mü? İşte İnternete ne oldu, neden çekmiyor? Detaylar haberimizde...

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları internete erişimde sorun yaşıyor. İnternette yaşanan erişim sorununun neden henüz açıklanmadı.

İşte kesinti raporu: