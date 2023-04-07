Inter - Salernitana hangi kanalda? Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Salernitana maçı nereden izlenir?

Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği İtalya Serie A'da Inter ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya Serie A'da oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Salernitana maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Inter - Salernitana maçı nereden izlenir?

Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Inter - Salernitana maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği İtalya Serie A'da Inter - Salernitana karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. İtalya Serie A'da oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Salernitana maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Inter - Salernitana maçı nereden izlenir?

INTER - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da mücadele edecek olan Inter - Salernitana maçı 7 Nisan tarihinde saat 18.00'de oynanacak.

INTER - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'da oynanacak olan Inter - Salernitana maçı CBC Sport, S Sport kanallarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.