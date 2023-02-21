Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bu akşam başlayacak. Sonucu en çok merak edilen maçlardan biri olan Inter- Porto müsabakasının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter- Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor. Inter ile Porto kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter- Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İki takım arasında oynanan son 5 Maçtaİtalyan ekibi Inter sahadan 3 kez galibiyetle ayrılırkeniki takım arasında oynanan 1 maç beraberlikle1 maç ise Portekiz temsilcisi Portonun üstünlüğü ile sonuçlandı.

INTER - PORTO MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Porto ardasında oynanacak müsabaka 22 Şubat Çarşamba günü (Yarın)saat 23.00 da oynanacak.

INTER -PORTO MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Porto ardasında oynanacak müsabaka 22 Şubat Çarşamba günü saat 23.00 da başlayacak. Kritik müsabaka TV8 den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Porto ardasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Inter : Onana; Skriniar, Bastoni, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco; Lukaku, Martinez

Porto :Costa; Mario, Pepe, Carmo, Sanusi; Franco, Eustaquio, Grujic, Pepe; Taremi, Martinez