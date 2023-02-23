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İnter - Porto maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Şubat İnter - Porto maçının gollerini kim attı?

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İnter - Porto maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Şubat İnter - Porto maçının gollerini kim attı?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlardan birisi İnter - Porto maçı başladı. Maç tüm hızıyla devam ederken seyirciler, maçın kaç kaç devam ettiğini, gollerini kimin attığını merak etti. Peki, İnter - Porto maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Şubat İnter - Porto maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...

İnter - Porto maçı kaç kaç? İnter - Porto maçının sonucu kaç kaç bitti? İnter - Porto maçının gollerini kim attı? İnter - Porto maçında kim önde? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, İnter - Porto maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Şubat İnter - Porto maçının gollerini kim attı? Ayrıntılar sizlerle...

İnter - Porto maçı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 23:00'da başlayacak.

İnter - Porto maçını Exxen TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta gol olunca detayları paylaşacağız.

Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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