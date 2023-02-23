İnter - Porto maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Şubat İnter - Porto maçının gollerini kim attı?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlardan birisi İnter - Porto maçı başladı. Maç tüm hızıyla devam ederken seyirciler, maçın kaç kaç devam ettiğini, gollerini kimin attığını merak etti. Peki, İnter - Porto maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Şubat İnter - Porto maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...