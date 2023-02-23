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Inter - Porto maç özeti izle! Şampiyonlar Ligi Inter - Porto maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle!

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Inter - Porto maç özeti izle! Şampiyonlar Ligi Inter - Porto maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle!

Inter - Porto maçında son dakikalar oynanırken maçın özetini izlemek isteyen seyirciler, Inter - Porto maç özeti izle! Inter - Porto maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Inter - Porto maç özeti çıktı mı? Inter - Porto maçının özeti yayınlandı mı? İşte özet ile ilgili detaylar...

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlardan birisi Inter - Portomaçı başladı. Inter - Porto maç özeti izle! Inter - Porto maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle!

Inter - Porto maçı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 23:00'da başladı.

Inter - Porto maçını Exxen TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 İnter'in üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçı 1-0 İnter kazandı. Maçtaki goller şöyle:

İnter'in attığı goller:

  • 86. dakika : Romelu Lukaku

Maç özetini Exxenspor'un resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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