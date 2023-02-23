Inter - Porto maç özeti izle! Şampiyonlar Ligi Inter - Porto maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle!
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Şampiyonlar Ligi son 16 maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlardan birisi Inter - Portomaçı başladı. Inter - Porto maç özeti izle! Inter - Porto maçının özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle!
Inter - Porto maçı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 23:00'da başladı.
Inter - Porto maçını Exxen TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 İnter'in üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçı 1-0 İnter kazandı. Maçtaki goller şöyle:
İnter'in attığı goller:
- 86. dakika : Romelu Lukaku
Maç özetini Exxenspor'un resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.