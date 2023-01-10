Inter–Parma maçı saat kaçta, hangi kanalda? Inter maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Inter Parma maçı ne zaman?

İtalya kupası hedefine ulaşmak isteyen Inter ve Parma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter–Parma maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Inter–Parma maçı saat kaçta, hangi kanalda? Inter maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Manchester–Bournemou maçı ne zaman? İşte detaylar…