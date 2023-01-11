Inter-Parma maç özeti! (VİDEO) Inter maçı özeti izle! Inter Parma maçı kaç kaç bitti?
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Inter -Parma maçını kaçıran futbolseverler Inter maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Inter -Parma maç özeti! Inter Parma maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Inter Parma maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Inter - Parma maç özeti! İtalya kupası takımlarından Interve Parma bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter- Parma maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler InterParma maç özeti! InterParma maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, InterParma maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…
Inter ve Parma arasında gerçekleşecek İtalya Kupası maçı 10 Ocak Salı günü saat 23.00'da oynanacak.
Inter-Parma maçı Giuseppe Meazza Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Inter ve Parma maçı TRT Spor, Bilyoner TV kanalların canlı olarak yayınlanacaktır.