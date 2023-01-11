Inter-Parma maç özeti! (VİDEO) Inter maçı özeti izle! Inter Parma maçı kaç kaç bitti?

Inter -Parma maçını kaçıran futbolseverler Inter maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Inter -Parma maç özeti! Inter Parma maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Inter Parma maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Inter - Parma maç özeti! İtalya kupası takımlarından Interve Parma bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter- Parma maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler InterParma maç özeti! InterParma maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, InterParma maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

INTER-PARMA MAÇI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Inter ve Parma arasında gerçekleşecek İtalya Kupası maçı 10 Ocak Salı günü saat 23.00'da oynanacak.

INTER VE PARMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter-Parma maçı Giuseppe Meazza Stadyumu'nda gerçekleşecek.

INTER- PARMA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Inter ve Parma maçı TRT Spor, Bilyoner TV kanalların canlı olarak yayınlanacaktır.