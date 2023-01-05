Inter–Napoli MAÇ SONUCU! Inter Milan maçı kaç kaç bitti? Inter Milan–Napoli maç sonucu ne?
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İtalya Serie A maçı takımlarından Inter – Napoli bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter – Napoli maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Inter–Napoli MAÇ SONUCU! Inter maçı kaç kaç bitti? Inter–Napoli maç sonucu ne? İşte detaylar...
Inter– Napoli MAÇ SONUCU! Inter– Napoli bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter Napoli maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Inter–Napoli maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Inter maçı kaç kaç bitti? Inter–Napoli maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...
Inter–Napoli maçı canlı olarak CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Inter–Napoli maçı, 4 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'de gerçekleşecek.
Inter ve Napoli'nin İtalya Serie A maçı, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak