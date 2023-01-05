Inter–Napoli MAÇ SONUCU! Inter Milan maçı kaç kaç bitti? Inter Milan–Napoli maç sonucu ne?

İtalya Serie A maçı takımlarından Inter – Napoli bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter – Napoli maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Inter–Napoli MAÇ SONUCU! Inter maçı kaç kaç bitti? Inter–Napoli maç sonucu ne? İşte detaylar...