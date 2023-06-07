Guillem Balague'nin haberine göre, Barcelona ve Al Ittihad'ın peşinde olduğu Lionel Messi, tercihini Inter Miami'den yana kullandı. Bunun ardından futbol severler İnter Miami hangi ligin takımı, hangi ülkede merak etti. Peki, Inter Miami nerenin takımı, hangi ülkenin? Inter Miami hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı sırada? Inter Miami takım sahibi kimdir? İşte detaylar...

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İNTER MİAMİ NERENİN TAKIMIDIR, HANGİ ÜLKEDE?

Inter Miami ABD'de yer alan bir futbol kulübüdür. Inter Miami ABD'de MLS liginde bulunuyor.

Club Internacional de Fútbol Miami, İngilizce olarak Inter Miami CF veya sadece Inter Miami olarak bilinen, Miami metropol bölgesinde bulunan bir Amerikan profesyonel futbol kulübüdür. Takım, 2020 sezonunda eski Lockhart Stadyumu'nun bulunduğu Inter Miami CF Stadyumu'nda, Major League Soccer'da (MLS) oynamaya başladı. Inter Miami'nin ilk MLS maçı 1 Mart 2020'de Los Angeles FC'ye deplasmanda oynandı ve 1-0 mağlubiyetle sonuçlandı.

INTER MİAMİ SAHİBİ KİMDİR?

Aralık 2013'te League of League adresinde Garber, Beckham ve Simon Fuller'ı Miami'nin potansiyel sahipleri olarak tanımladı.

Franchise'ın arkasındaki mülkiyet grubu ilk olarak 2013 yılında Miami Beckham United olarak kuruldu, ancak şimdi Miami Freedom Park LLC adı altında işlem görüyor. Mevcut mülkiyet grubuna Miami merkezli Bolivyalı iş insanı Marcelo Claure liderlik ederken Masayoshi Son ve erkek kardeşlerİ Jorge ve Jose Mas 2017'de ortaklık grubuna eklendi. Bu Çaba, David Beckham'ın MLS ile 2007'de imzaladığı bir sözleşmeden kaynaklandı; LA Galaxy'ye katıldı ve indirimli franchise ücreti ile bir genişletme ekibine sahip olma seçeneği üzerinde anlaştı.

INTER MİAMİ NE ZAMAN KURULDU?

2007 yılında lige katıldığında 25 milyon dolarlık bir genişletme takımı satın alma seçeneği alan David Beckham, futbol kariyerine Nisan 2013'te son verdi. Lig, Beckham'ın danışmanlarıyla Miami de dahil olmak üzere çeşitli genişleme hedefleri hakkında ön tartışmalar yaptı. Aynı yıl, İtalyan finansçı Alessandro Butini ve Miami Dolphins sahibi Stephen M. Ross da dahil olmak üzere diğer yatırımcılar da Miami'ye sahip olmakla ilgilendiklerini ifade ettiler.

Aralık 2013'te League of League adresinde Garber, Beckham ve Simon Fuller'ı Miami'nin potansiyel sahipleri olarak tanımladı. O ayın ilerleyen saatlerinde, 17 Aralık'ta Miami-Dade İlçe komiserleri, Belediye Başkanı Carlos A. Giménez'nin Miami şehir merkezindeki yeni bir stadyumda Beckham liderliğindeki grupla müzakere etmesine izin vermek için oy birliğiyle oy kullandı.

Beckham'ın 2014'te Miami'de bir takım kurma niyetini ilk açıklamasından bu yana, Orlando City, New York City FC, Atlanta United, Minnesota United, Los Angeles FC ve FC Cincinnati MLS oynamaya başladı. Paul McDonough 4 Ağustos'tan itibaren spor direktörü olarak işe alındı.

Ekibin mülkiyeti artık Miami Freedom Park LLC aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Grup tarafından kullanılan bazı grafikler bir şehir simgesi olan Özgürlük Kulesi'ni çağrıştırmıştır.

Club Internacional de Fútbol Miami veya kısaca Inter Miami CF, 5 Eylül 2018'de kulübün resmi adı olarak açıklandı. Nisan 2019'da İtalyan kulübü Inter Milan, 'Inter' önekinin ticari marka haklarını talep etti.

30 Aralık 2019'da eski Uruguay millî takım oyuncusu ve CF Monterrey teknik direktörü Diego Alonso, kulübün teknik direktörü olarak ilan edildi.

Inter Miami, ilk MLS maçını 1 Mart 2020'de Los Angeles FC'ye 1-0 yenilerek oynadı. Takımın oyuncusu Rodolfo Pizarro, Inter Miami tarihinde 7 Mart'ta D.C. United'a 2-1 yendikleri maçta ilk golü attı. İlk iç saha maçlarının 14 Mart 2020'de Beckham'ın eski kulübü Los Angeles Galaxy'ye karşı olması gerekiyordu. Maç, ABD'deki COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi.