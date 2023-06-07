2 yılın ardından Paris Saint-Germain'e veda eden Lionel Messi, yeni takımı için son kararını verdi. Arjantinli yıldızın yeni rotası belli olacak. Peki, İnter Miami hangi ligde? Messi hani ülkeye gidiyor?

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin yeni adresinin Inter Miami olduğu iddia edildi. Al Ittihad ve Barcelona ile adı geçen Arjantinli yıldızın son kararını verdiği ve İnter Miami'ye ekibine imza atacağı konuşuluyor. Peki, İnter Miami hangi ligde? Messi hani ülkeye gidiyor?

İNTER MİAMİ HANGİ LİGDE?

Major League Soccer, ABD ve Kanada futbol liglerinin en üst düzey ligidir. Ligde 26 takım mücadele eder. Bu takımların 23'ü Amerika Birleşik Devletleri'ne 3'ü Kanada'ya aittir. Doğu ve Batı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Major League Soccer'ın normal sezonu Mart ayında başlarken Ekim ayında sona erer. Ligde yer alan 26 takım, kulüplerin ABD'deki konumlarına göre doğu ve batı olmak üzere iki gruba ayrılır. İki grup da 13 takımdan oluşur.Her takım normal sezonda 17'si kendi evinde 17'si deplasmanda olmak üzere 34 maç yapar. Her takım; karşı gruptan takımlar ile 5'i iç saha ve 5'i deplasman olmak üzere 10 maç, kendi grubundaki diğer 9 takım ile 1'i kendi evinde ve 1'i deplasman olmak üzere 18 maç ve ek olarak 3'ü kendi evinde ve 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 konferans içi maç yapar.

Normal sezonun bitimiyle birlikte, en çok puan toplayan takım MLS Supporters' Shield adlı kupanın sahibi olur. Her grubu ilk yedi sırada tamamlayan takımlar, oynadıkları playoff mücadelelerinin ardından MLS Kupası maçı oynarlar.

Sezonun ortalarında ise ligin en iyi oyuncularından oluşan karma takımla, dünyanın diğer liglerinden bir takımın karşılaştığı All-Star Maçı yapılır.