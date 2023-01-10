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Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Inter maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Inter-Parma maçı ne zaman?

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Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Inter maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Inter-Parma maçı ne zaman?

İtalya kupası hedefine ulaşmak isteyen Inter ve Parma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter–Parma maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Inter maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Inter-Parma maçı ne zaman? İşte detaylar…

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Inter maçı hangi kanalda? Inter ve Parma takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. İtalya kupası hedefine ulaşmak isteyen Inter–Parma'nın maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Inter maçının saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Inter maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Inter-Parma maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Inter ve Parma arasında gerçekleşecek İtalya Kupası maçı 10 Ocak Salı günü saat 23.00'da oynanacak.

Inter-Parma maçı Giuseppe Meazza Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Inter ve Parma maçı TRT Spor, Bilyoner TV kanalların canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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