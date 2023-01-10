Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Inter maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Inter-Parma maçı ne zaman?

İtalya kupası hedefine ulaşmak isteyen Inter ve Parma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter–Parma maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Inter maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Inter-Parma maçı ne zaman? İşte detaylar…