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İtalya kupası hedefine ulaşmak isteyen Inter ve Parma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter–Parma maçının nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. Inter maçı CANLI İZLE! Inter maçı şifresiz İZLE! Inter-Parma maçı canlı izle! Inter Parma maçı canlı izleme linki!