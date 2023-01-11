Inter maç sonucu! Inter maçı kaç kaç bitti? Inter-Parma maç sonucu ne?
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İtalya kupası hedefine ulaşmak isteyen Inter ve Parma bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter–Parma maçının sonucu merak konusu oldu. Inter maç sonucu! Inter maçı kaç kaç bitti? Inter-Parma maç sonucu ne?
Inter- Parma maç sonucu! Inter ve Parma takımları bu akşam karşı karşıya geldi. İtalya kupası hedefine ulaşmak isteyen Inter–Parma'nın maçının sonucu araştırılıyor. Inter maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Inter maç sonucu! aratılan konular arasında yer alıyor. Peki,Inter maçı kaç kaç bitti? Inter-Parma maç sonucu ne? İşte, Inter maç sonucu!
Inter ve Parma arasında gerçekleşecek İtalya Kupası maçı 10 Ocak Salı günü saat 23.00'da oynanacak.
Inter-Parma maçı Giuseppe Meazza Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Inter ve Parma maçı TRT Spor, Bilyoner TV kanalların canlı olarak yayınlanacaktır.