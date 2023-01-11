Inter maç sonucu! Inter maçı kaç kaç bitti? Inter-Parma maç sonucu ne?

İtalya kupası hedefine ulaşmak isteyen Inter ve Parma bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Inter–Parma maçının sonucu merak konusu oldu. Inter maç sonucu! Inter maçı kaç kaç bitti? Inter-Parma maç sonucu ne?