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Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Fiorentina maçı hangi kanalda? İtalya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Fiorentina maçı hangi kanalda? İtalya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

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İtalya Kupası'nda finalin adı Inter-Fiorentina oldu. Yarı final ilk maçında deplasmanda Cremonese'yi 2-0 yenen Fiorentina, sahasındaki rövanşta golsüz berabere kaldı. Futbolseverler ise arama motorlarında Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Fiorentina maçı hangi kanalda? İtalya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? sorularını araştırdı.

Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. İtalya Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Cremonese ile golsüz berabere kalan Fiorentina, ilk maçtaki 2-0'lık skorun avantajıyla finale yükselen taraf oldu. Finalde Inter ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. İtalya Kupası'nda oynanacak olan final maçı hakkında Inter - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Fiorentina maçı hangi kanalda? İtalya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılıyor.

INTER - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina, 24 Mayıs Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale yükselen taraf oldu. Finalde Inter ile Fiorentina kozlarını paylaşacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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