Serie A'nın 19. haftasında Inter ile Empoli kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Empoli maçın ne zaman, saat kaçta? Inter- Empoli maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Inter- Empoli maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Seri A da 19.haftasında heyecanı devam ediyor. Haftanın kapanış müsabakasında Inter ile Empoli kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise bu müsabakanın detaylarını merak ediyor. Peki, Inter - Empoli maçın ne zaman, saat kaçta? Inter- Empoli maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Inter- Empoli maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Ev sahibi Inter, ligde oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmişti. Konuk ekip Empoli ise konuk ettiği Sampdoria'yı 1-0 yenmişti. Ev sahibi Inter ligde oynadığı 18 müsabakada topladığı 37 puan ile 3. sırada yer alıyor. Konuk ekip Empoli ise ligde oynadığı 18 müsabakadan topladığı 22puan ile 12. sırada yer alıyor.

INTER - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Seri A da 19.haftasında Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22:45'te başlayacak. Inter ile Empoli arasında oynanacak müsabakayıİtalyan hakem Antonio Rapuano yönetecek.

INTER - EMPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Seri A da 19.haftasında Inter ile Empoli arasında oynanacak müsabakaS Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.