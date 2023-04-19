Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Benfica maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Napoli ile Milan 1-1 berabere kaldı. Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Napoli ile rövanşta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. Futbolseverler şimdi ise Inter - Benfica maçını merak ediyor. Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Benfica maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?
Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar, Rodrygo'nun ikinci yarıda kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve Şampiyonlar Lig'inde yarı finale çıktı. Gündemde yer alan Şampiyonlar Ligi maçlarında biri ise Inter - Benfica maçı oldu. Peki, Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Benfica maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?
INTER - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi maçı olan Inter - Benfica maçı 19 Nisan günü saat 22.00'de başlayacak.
INTER - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TV8,5 ve Exxen'de yayınlanacak.