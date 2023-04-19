Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Benfica maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Napoli ile Milan 1-1 berabere kaldı. Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Napoli ile rövanşta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. Futbolseverler şimdi ise Inter - Benfica maçını merak ediyor. Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Benfica maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?