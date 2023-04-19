Üye Girişi
Haberi Paylaş
Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Benfica maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Benfica maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Gündem Haberleri

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Napoli ile Milan 1-1 berabere kaldı. Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Napoli ile rövanşta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. Futbolseverler şimdi ise Inter - Benfica maçını merak ediyor. Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Benfica maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Efsane geri döndü! Milan, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeEfsane geri döndü! Milan, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Milan yarı finaldeUEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Milan yarı finalde

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar, Rodrygo'nun ikinci yarıda kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve Şampiyonlar Lig'inde yarı finale çıktı. Gündemde yer alan Şampiyonlar Ligi maçlarında biri ise Inter - Benfica maçı oldu. Peki, Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Benfica maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

INTER - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi maçı olan Inter - Benfica maçı 19 Nisan günü saat 22.00'de başlayacak.

INTER - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TV8,5 ve Exxen'de yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title