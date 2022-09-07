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İnter- Bayern Münih maçı ne zaman? İnter- Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İnter- Bayern Münih CANLI izleme linki var mı?

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İnter- Bayern Münih maçı ne zaman? İnter- Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İnter- Bayern Münih CANLI izleme linki var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off grup maçları başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maç İnter- Bayern Münih arasında gerçekleşecek. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun başlangıcı ile merak edilenler var. İnter- Bayern Münih maçı ne zaman? İnter- Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İnter- Bayern Münih CANLI izleme linki var mı?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play- off turları heyecanı başlıyor. Futbolseverler ise maçların ne zaman olduklarını merakla araştırıyor. Şampiyonlar Ligi play- off turunda karşılaşacak olan takımların maçlarının ne zaman olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, İnter- Bayern Münih maçı ne zaman? İnter- Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İnter- Bayern Münih CANLI izleme linki var mı?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off grup maçlarının ilki İnter ve Bayern Münih arasında gerçekleşecek. Heyecanla beklenen maç 7 Eylül 2022 saat 22:00'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ilki olan İnter- Bayern Münih maçı saat 22:00'da Exxen platformundan yayınlanacak. Maçı izleyebilmek için Exxen'e üye olmalısınız.

Play-off turu maçlarından İnter- Bayern Münih maçı Exxen platformundan yayınlanacak o nedenle maçı canlı izleme linki bulunmamaktadır. Maçı izlemek için Exxen'in kullanıcı üyesi olmak gerekiyor.

İnter Milan takımının muhtemel 11'i şu şekilde; Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, Dimarco, Martinez ve Dzeka

Bayern Münih'in muhtemel 11'i ise şu şekilde: Neuer, Pavard, De Light, Upamecano, Davies, Sabitzer, Coman, Kimmich, Musiala, Mane ve Sane

A GRUBU: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

B GRUBU: Atletico Madrid, Bayern Leverkusen, Club Brugge, Porto

C GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Inter, V. Plzen

D GRUBU: E. Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marsilya

E GRUBU: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb

F GRUBU: R. Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

G GRUBU: M. City, Sevilla, B. Dortmund, Kopenhag

H GRUBU: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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