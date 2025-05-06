Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? soruları bugünün en çok merak edilen konularının başında geliyor. İtalya'nın Milano kentinde oynanacak olan Inter - Barcelona maçı, hem futbol kalitesi hem de finale çıkacak takımı belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. Inter - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı ise futbolseverlerin ekran başında yerlerini şimdiden almasına neden oldu. Peki, Inter - Barcelona maçı ne zaman? Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

INTER-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

INTER BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Yarı final rövanş maçı 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

INTER BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT 1 ile Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. Milano'da oynanacak bu büyük karşılaşmada finale çıkacak takım belli olacak.