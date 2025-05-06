Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Inter - Barcelona maçı ne zaman? Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Inter - Barcelona maçı ne zaman? Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter - Barcelona maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dev bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. İlk maçı 3-3 beraberlikle sonuçlanan Inter – Barcelona mücadelesi, rövanş karşılaşmasıyla sahne alıyor.

Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? soruları bugünün en çok merak edilen konularının başında geliyor. İtalya'nın Milano kentinde oynanacak olan Inter - Barcelona maçı, hem futbol kalitesi hem de finale çıkacak takımı belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. Inter - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı ise futbolseverlerin ekran başında yerlerini şimdiden almasına neden oldu. Peki, Inter - Barcelona maçı ne zaman? Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

INTER-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

Inter - Barcelona maçı ne zaman? Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

INTER BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Yarı final rövanş maçı 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

Inter - Barcelona maçı ne zaman? Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

INTER BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT 1 ile Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. Milano'da oynanacak bu büyük karşılaşmada finale çıkacak takım belli olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Balkondan atlayarak canını kurtarmıştı! Saldırganın kızı CHP'yi aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.