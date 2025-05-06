Inter - Barcelona maçı CANLI nasıl izlenir? Inter Barcelona maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki
Inter ve Barcelona arasında oynanacak olan futbol maçı için canlı izleme linki aranıyor. Inter - Barcelona maçı canlı nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Canlı maç izle şifresiz! Inter - Barcelona maçı şifresiz, donmadan ve HD izleme linki var mı? soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dev karşılaşma, ilk maçta alınan 3-3'lük beraberliğin ardından büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle Inter - Barcelona maçını canlı izlemek isteyenler, yayın saati ve platform bilgilerini araştırıyor. Peki, Inter - Barcelona maçı TRT 1'de mi, Tabii Spor uygulaması nasıl kullanılır?
INTER BARCELONA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak ve TRT 1 ile Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. Milano'da oynanacak bu büyük karşılaşmada finale çıkacak takım belli olacak.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE
TRT Spor canlı maç izlemek için TRT Spor resmi web sitesini ziyaret edebilir veya televizyondan TRT Spor kanalını canlı olarak takip edebilirsiniz.