Inter - Barcelona maçı CANLI nasıl izlenir? Inter Barcelona maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki

Canlı maç izle şifresiz! Inter - Barcelona maçı şifresiz, donmadan ve HD izleme linki var mı? soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dev karşılaşma, ilk maçta alınan 3-3'lük beraberliğin ardından büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle Inter - Barcelona maçını canlı izlemek isteyenler, yayın saati ve platform bilgilerini araştırıyor. Peki, Inter - Barcelona maçı TRT 1'de mi, Tabii Spor uygulaması nasıl kullanılır?

INTER BARCELONA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak ve TRT 1 ile Tabii üzerinden canlı yayınlanacak. Milano'da oynanacak bu büyük karşılaşmada finale çıkacak takım belli olacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE

TRT Spor canlı maç izlemek için TRT Spor resmi web sitesini ziyaret edebilir veya televizyondan TRT Spor kanalını canlı olarak takip edebilirsiniz.