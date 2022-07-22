Tarımla geçimlerini sağlayan birçok insan bulunuyor. Tarım çeşitleri, kişiler tarafından araştırılan bilgiler arasındadır. İnstansif tarım, tarım çeşitleri arasında bulunan bir tarım çeşididir. İntansif tarımın ne olduğu kişilerce internet üzerinde araştırılan bir bilgidir. Peki, İntansif tarım nedir? İntansif tarım yöntemi nasıl uygulanır? İntansif tarımın avantajları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

İNTANSİF TARIM NEDİR?

"Yoğun tarım" olarak da bilinen intansif tarım, topraktan yüksek verim elde etmek amacıyla çeşitli yöntemlerin uygulandığı bir tarım metodudur. İntansif tarımda; modern, bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılmaktadır. Az gider ve az emekle yapılan ekstansif tarımın tam tersidir.

İNTANSİF TARIM YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

İntansif tarımda, modern ve teknolojik tarımın bütün yöntemleri uygulanmaktadır. Böylece, en yüksek verim elde edilmeye odaklanılmaktadır. Toprağın potansiyeline bağlı olarak birim alandan en yüksek ürün miktarı alınması ve hayvanlardan en yüksek et ve süt miktarının elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu tarım yönteminde; tarımsal mekanizasyon, ilaçlama, sulama, gübreleme, hayvan ve tohum ıslahı gibi her türlü teknik kullanılmaktadır. Daha iyi sonuç alınabilmesi için tarımsal işleme tesislerine ve pazarlama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Yoğun tarım metodunda insan gücünün yerini makineler almıştır. Bütün bunlar birim alandan elde edilen verimi artırmaktadır. İntansif tarımın öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de nadas uygulamasının en aza indirilmiş olması veya hiç tercih edilmemesidir. Bunun da etkisiyle yılda birden fazla ürün alınmaktadır. Çoğu ülkede 1960'lı yıllardan sonra yaygınlaşan intansif tarımın, nadası daha az kullanmaya teşvik etmesi sonucu "Yeşil Devrim" ismi verilen o meşhur verim artışı yaşanmıştır. O dönemden bu yana pek çok ülkede intansif tarımın yaygınlaştığı bilinmektedir.

İNTANSİF TARIMIN AVANTAJLARI

Nüfusa oranla tarım arazisinin sınırlı olduğu gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan intansif tarım, birçok avantaj sunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Modern yöntemler ile tarım yapılmaktadır.

Üretimin önemli bir kısmı dış pazarda satılmaktadır ve bu yüzden dış ticaret gelirlerinde artış olmasını sağlamaktadır.

İnsan gücüne daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü insanların işini, yenilikçi ve teknolojik özellikli makineler yapmaktadır.

İlaçlama yoluyla zararlı maddelerle kolayca mücadele edilmektedir.

En iyi cins tohumlar kullanılarak kaliteli mahsul üretilmektedir.

Diğer tarım yöntemlerine göre verimlilik çok daha yüksek olmaktadır.

İNTANSİF TARIMDA VERİMİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER

Sulama: Su, toprağa değişik sistem ve yöntemlerle birlikte verilmektedir. Daha az su ve daha az işçilik tercih edilmektedir. Tuzluluk ve drenaj problemi oluşturmayacak, kalite ve verimi artıracak sistemler kullanılmaktadır. Yüzey sulama, yağmurlama ve mikro sulama yöntemi daha sık tercih edilmektedir.

Gübreleme: İnsana ve doğaya zarar vermeyen organik gübreler kullanılmaktadır. Gübreleme işlemi ise el ile değil, makineler ile gerçekleştirilmektedir.

Tohum Islahı: Tarım yapılacak bölgenin toprağı ve iklimi göz önünde bulundurularak verimi artıracak tohumlar seçilmektedir.

Makine Kullanımı: Modern tarımın bir gerekliliği olarak makine kullanımı, ürünün zamanında ekimini, hasadını ve yüksek verimli olmasını sağlamaktadır.

Zirai Mücadele: Topraktaki zararlıların, haşerelerin yok olması, insan ve doğa sağlığını desteklemek için zirai ilaçlama yapılmaktadır.

Toprak Bakımı: Toprağın zamanında sürülmesi ve yabancı otlardan arındırılması sayesinde erozyona karşı en iyi şekilde koruma sağlanmaktadır.