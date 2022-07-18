Instagram son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Instagram'da geçtiğimiz günlerde de DM ve erişim problemi yaşanmıştı. Bugün ise bazı kullanıcılar yine erişim problemi yaşıyorlar. Peki, İnstragram neden hata veriyor? İnstagram hikayelerde sorun mu var?

İNSTRAGRAM NEDEN HATA VERİYOR?

Sabahın ilk saatlerinden bu yana yaşanan problemler dolayısıyla İnstagram çöktü mü sorusuna yanıt arayan birçok kullanıcı, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İnstagram sorun saatleri:

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