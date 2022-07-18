İnstragram çöktü mü? İnstagram neden atıyor?

Instagram son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Instagram'da geçtiğimiz günlerde de DM ve erişim problemi yaşanmıştı. Bugün ise bazı kullanıcılar yine erişim problemi yaşıyorlar. Peki, İnstagram neden atıyor? İnstragram çöktü mü?

İNSTAGRAM NEDEN BENİ ATIYOR?

Sabahın ilk saatlerinden bu yana yaşanan problemler dolayısıyla İnstagram çöktü mü sorusuna yanıt arayan birçok kullanıcı, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İnstagram sorun saatleri:

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