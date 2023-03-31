Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar İnstagram neden açılmıyor? merak etti. Peki, İnstagramda sayfa şu anda kullanılamıyor hatası ne? 31 Mart İnstagram ne zaman düzelecek, ne oldu? İşte detaylar...

İnstagram mobil uygulamasına giriş yaparken sorun yaşayan birçok kullanıcı internet üzerinde Instagram çöktü mü? ve Instagram neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan İnstagramda sayfa şu İnstagramda sayfa şu anda kullanılamıyor hatası ne? 31 Mart İnstagram ne zaman düzelecek, ne oldu? İşte detaylar...

İNSTAGRAM SAYFA ŞU ANDA KULLANILAMIYOR HATASI NE?

31 Mart günü sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar uygulamaya giriş yapmakta problem yaşıyor. Kullanıcıların "Sayfa şu anda kullanılamıyor" ifadesi ile karşılaşmasının sebebi ise İnstagram uygulamasında meydana gelen sistemsel problemler. Ekipten henüz bir açıklama gelmedi.