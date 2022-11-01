İnstagram yine mi çöktü? 1 Kasım İnstagram çöktü mü? İnstagram neden uygulamadan atıyor?

En çok kullanılan sosyal medya platformu olan İnstagram'a bazı kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından İnstagram çöktü mü? sorusunu aratıyor. 31 Ekim günü İnstagram'da meydana gelen hesapların silinmesi probleminin ardından kullanıcılar İnstagram yine mi çöktü? sorusunu merak ediyor. Peki, İnstagram yine mi çöktü? 1 Kasım İnstagram çöktü mü? İnstagram neden uygulamadan atıyor?