Instagram uygulamadan atıyor! Instagram neden durduruldu? Instagram sürekli olarak duruyor hatası!

Instagram uygulamadan atıyor! Instagram neden durduruldu? Instagram sürekli olara duruyor hatası Instagram'ın neden açılmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'da sorun yaşanıyor. Sosyal ağı kullananlar bunun nedenini araştırmaya başladılar. Peki, Instagram çöktü mü? Instagrama ne oldu 2022? İşte detaylar

Instagram uygulamadan atıyor! Son zamanlarda karşımıza en çok çıkan ve neden olduğu, ne zaman olduğu ya da olacağı bir türlü kestirilemeyen sorun instagram durduruldu hatası. Herkesin söylediği ve şikayet ettiği nokta ise instagram durduruldu hatası düzelmiyor. Sanki ne yaparsanız yapın bu hatanın bir türlü giderilmesi mümkün değilmiş gibi duruyor, aynı zamanda hata düzeltildikten sonra da kısa bir süre içerisinde ya da bir süre sonra hatanın yeniden ortaya çıkması mümkün. Peki, bu instagram durduruldu hatası nedir, neden ortaya çıkar ve nasıl düzelir?

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI NEDİR?

iOS programı kullanan iPhone cihazlarda ya da android işletim sistemine sahip telefonların ön belleği vardır. Bu ön bellek hali hazırda açık olan uygulamarın anında yüklenmesi ve size açılması için kullanılır. Ön bellek belirli bir alanı kapsayabilir ve birden fazla uygulama açık olduğu zaman kendi kendine kapanabilir. Aşırı yüklenmeden kaynaklı yavaş da çalışabilir. Açılan herhangi bir mobil uygulama tüm telefonlarda ön bellekte açık kalır, siz kapatana kadar aslında hem internet kullanmaya devam eder, hem telefonunuzun şarjını kullanır hem de diğer tüm uygulamaların çalışmasını yavaşlatır. Özellikle sürekli açıp kapattığınız bir uygulama varsa onu direk doğrudan etkiler. Instagram durduruldu hatası genel olarak telefonun ön belleğinin yetersiz kalması, aşırı yoğun çalışması ya da internet bağlantısı kaynaklı olabilir.

Instagram durduruldu hatası: iPhone

iPhone cihazların kapasiteleri 16gb, 32gb ve üzeri olarak gider. Artık 16gb son zamanlarda üretilmiyor desek yanlış olmaz. iPhonelar tasarımları gereği herhangi bir uygulama açıldığında onu direk ön belleğe alır ve siz kapatana kadar onu kapatmaz. Belirli bir süre kullanılmayan uygulamaların maalesef otomatik olarak kapatılma özellikleri yoktur. Bu nedenle iPhone instagram durduruldu hatası aldığınız anda bir çok uygulama aslında aynı anda hata veriyor olabilir.

Instagram durduruldu hatası: Android

Android işletim sistemi kullanan telefonlarda da tıpkı iOS işletim sistemli telefonlar gibi ön bellek sorunu mevcut. Açmış olduğunuz ve kapatmadığınız uygulamalar ön bellekten kullanmaya devam eder. Bu da kullandığınız tüm uygulamaların çalışma performansını etkiler. Android telefonlarda mobil uygulamalar durduruldu hatası oluştuğunda uygulamalar genelikle kendi kendini kapatır. Ya da telefon kilitlenebilir ve uygulama donabilir. Telefon kilitlendiğinde en geç 3-4 dakika arasında kendi kendine yeniden açılır. Ayrıca göz atın; Instagram'da video yükleme hatası

Instagram durduruldu hatası çözümü nedir?

Son bir kaç haftadır takipçilerimizden ısrarla Instagram durduruldu hatası nasıl çözülür? Ne yapılması gerekir gibi sorular gelmekte. Ayrıca takipçilerimizden bir çoğu bu hatanın instagram hesapları çalındığı ya da dondurulduğu için olduğunu düşünmektedir. Instagram hesaplarının çalınması durumunda karışınıza herhangi bir hata ya da durduruldu ekranı çıkmaz. Instagram hesaplarının çalınması durumunda hesap bilgileriniz değişmiş olur ve hesabınıza giremezsiniz onun dışında başka bir hata ekranı çıkmaz.

Eğer instagram hesabınız kapatılmış ise o durumda karşınıza hesabınızın kapatıldığına dair bir bildirim ekranınızda çıkar. Kapatılma nedenine göre de hesabınızı yeniden açtırabilirsiniz.

Instagram durduruldu sorunu diğer uygulamaların ön bellekte aşırı yer kaplaması sonucu ortaya çıkanbir durumdur. Aynı zamanda mobil uygulamaların updat edilmemiş olması, telefonun genel olarak sistemlerinin updat edilmemiş olması da Instagram durduruldu sorununa neden olabilir. Instagram sürekli olarak duruyor ise telefon sisteminizde bir sorun olabilir. Bunun önüne geçmek için ayarlar kısmından telefonununuzun işletim sisteminin güncel olup olmadığını kontrol edin. Eğer yüklenmemiş güncellemeler varsa mutlaka güncellemeleri yükleyin.

Instagram dahil tüm uygulamaların aniden durmaması için telefon hafızanızda yeterince yer olduğundan emin olmanız gerekir. Eğer telefon hafızasında yer yoksa fotoğraflarınızıve videolarınızı bilgisayara ya da google drive a aktarmayı deneyebilirsiniz. Böylelikle telefon hafızanızda yer açılır ve uygulamalar rahat rahat çalışır.

Instagram durmaya devam ediyor ise uygulama o anda duracak ya da kendini kapatacaktır. Donma durumunda ilk olarak uygulamayı kapatın. Sonrasında telefonunuzda açık olan tüm uygulamaları kapatın. Son olarak da telefonunuzu kapatıp 30 saniye kadar bekledikten sonra yeniden açın. Eğer Instagram sürekli olarak duruyor ise hala bu durumda Instagram uygulamasını telefonunuzdan tamamen kaldırıp diğer tüm uygulamaları kapattıktan sonra Instagram'ı telefonunuza yeniden yükleyebilirsiniz.

En Güncel Sürümü Kullanın

Instagram durduruldu hatasının en temel nedenlerinden ikincisi ise uygulamanın updat olmamış olması yani güncellenmemiş olmasıdır. Instagram uygulaması bir çok telefonda kendi kendine zamanı geldiğinde updat edilir ancak bazı eski model telefonlarda ya da belleğin çok dolu olduğu durumlarda uygulama kendini updat etmez. Bu durumun önüne geçmek için ise düzenli olarak Instagram uygulamasını güncelleme kısmından kontrol edebilirsiniz. Eğer otomatik güncelleme gerçekleşmediyse siz manuel olarak güncellemeyi yapabilirsiniz. Bazen telefon hafızalarında yeterince yer olmadığı ve güncel versiyon uygulamalar daha fazla yer kaplayacağı için de uygulama güncellemeleri yapılmaz. Siz telefonunuzda yeterli yer açıp uygulama güncellemelerini kendiniz yapabilirsiniz.

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