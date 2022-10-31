İnstagram topluluk kuralları maddeleri nelerdir merak ediliyor. Bugün bazı hesaplar askıya alınmıştı. Bunun ardından, Instagram topluluk kuralları nelerdir? Instagram topluluk kuralları maddeleri nedir? merak edildi. İşte detaylar...

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, Hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Peki, Instagram topluluk kuralları nelerdir? Instagram topluluk kuralları maddeleri nedir?

INSTAGRAM TOPLULUK KURALLARI NELERDİR?

Instagram; kültürleri, yaş aralıkları ve inançları son derece çeşitli olan zengin topluluğumuzun bir yansımasıdır. Herkes için güvenli ve açık bir ortam yaratacak farklı bakış açıları üzerine ayrıntılı olarak düşündük.

Bu mükemmel topluluğu daha da iyi hale getirmemize ve korumamıza yardımcı olabilmeniz için Topluluk Kuralları'nı oluşturduk. Instagram'ı kullanmanız, bu kuralları ve Kullanım Koşullarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu kurallara bağlılık duyuyoruz ve sizin de aynı şekilde hissettiğinizi umuyoruz. Bu kuralların dışına çıkarsanız içeriğiniz silinebilir, hesabınız kapatılabilir veya başka kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz.

Bazı durumlarda, normalde Topluluk Kurallarımıza aykırı olabilecek ancak haber değeri taşıyan ve kamu yararı gözetilerek paylaşılan içeriklere kamusal farkındalık oluşturma amacıyla izin veriyoruz. Bunu, sadece içeriğin kamu yararı açısından değerini zarar riski ile kıyasladıktan sonra yapıyoruz ve bu kararları verirken insan haklarına yönelik uluslararası standartlara başvuruyoruz.

Yalnızca kendi çektiğiniz veya paylaşma hakkına sahip olduğunuz fotoğrafları ve videoları paylaşın.

Her zaman olduğu gibi, Instagram'da paylaştığınız içeriklerin sahibi sizsiniz. Daima özgün içerikler paylaşın. Paylaşma hakkına sahip olmadığınız, internetten kopyaladığınız veya topladığınız hiçbir şeyi paylaşmayın. Fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi alın.

Geniş bir hedef kitle için uygun olacak fotoğraf ve videolar paylaşın.

İnsanların zaman zaman çıplaklık içeren sanat veya yaratıcılık eseri görseller paylaşmak isteyebileceğini biliyoruz, ancak çok sayıda sebepten ötürü Instagram'da çıplaklığa izin vermiyoruz. Cinsel ilişkinin, cinsel organların veya tamamı açıkta bulunan kalçaların göründüğü fotoğraflar, videolar ve bazı dijital olarak oluşturulmuş içerikler bunlardan bazılarıdır. Bebek emzirme, doğum ve doğum sonrası anlar, sağlıkla ilgili durumlar (örneğin, meme alma operasyonu sonrası, meme kanseri farkındalığı veya cinsiyet değiştirme operasyonu) ya da bir protesto eylemi bağlamında gösterilen fotoğraflar hariç, kadın meme uçlarının gösterildiği bazı fotoğraflar da buna dahildir. Resimler ve heykellerdeki çıplaklıkta da herhangi bir sakınca görmüyoruz.

İnsanlar, çocuklarının fotoğraflarını ve videolarını paylaşmayı seviyor. Güvenlik nedeniyle çıplaklık veya kısmen çıplaklık içeren çocuk görüntülerini kaldırabiliriz. Bu içerikler iyi niyetli olarak paylaşılmış olsa da başka kişiler tarafından beklenmedik şekillerde kullanılabilir. Daha fazla bilgiyi Ebeveynler İçin İpuçları sayfamızda bulabilirsiniz.

Anlamlı ve özgün etkileşimlerin gelişmesini sağlayın.

Yapay olarak beğenme, takipçi veya paylaşım toplamayarak, aynı yorumu veya içeriği tekrar tekrar paylaşmayarak ve insanlarla rızaları dışında ticari amaçlarla iletişime geçmeyerek, spam içermeyen bir topluluk olarak kalmamıza yardımcı olun. Beğenme, takipçi, yorum veya diğer etkileşimler karşılığında para veya para çekilişleri teklif etmeyin. Sahte veya yanıltıcı kullanıcı değerlendirmelerinin veya puanlarının teklif, teşvik veya ticaretiyle uğraşan, tanıtımını yapan, bunları teşvik eden, kolaylaştıran veya kabul eden içerikler paylaşmayın.

Instagram'da gerçek adınızı kullanmanıza gerek yoktur ancak Instagram kullanıcılarının bize gerçek ve güncel bilgilerini sunması gerekmektedir. Başkalarını taklit etmeyin ve kurallarımızı ihlal etme veya başkalarını yanıltma amacıyla hesap oluşturmayın.

Yasalara uyun.

Instagram; terörün, organize suçların veya nefret gruplarının desteklenebileceği veya övülebileceği bir yer değildir. Cinsel hizmetler sunmaya, özel şahıslar arasında ateşli silahların, alkol ve tütün ürünlerinin alım satımına ve uyuşturucuların veya ilaçların alım satımına da izin verilmez. Uyuşturucuların ticaretini yapma, koordine etme, uyuşturucuları bağış olarak verme, hediye etme veya isteme girişiminde bulunan içerikleri ve ayrıca uyuşturucuların kişisel kullanımını (iyileşme bağlamında olmadığı sürece) kabul eden veya kullanımını koordine eden ya da teşvik eden içerikleri de kaldırırız. Instagram, özel şahıslar arasında canlı hayvan satışını da yasaklar ancak fiziksel mağazalar canlı hayvan satışı yapabilir. Hiç kimse soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanları ya da parçalarını kanunsuz biçimde avlama veya satma eylemlerini koordine edemez.

Yasal düzenlemelere tabi olan diğer ürünleri satmayı veya almayı teklif ederken daima yasalara uyun. Çevrimiçi şans oyunlarının, gerçek parayla oynanan yetenek oyunlarının veya piyangoların tanıtımını yapan hesaplar, ürünlerimizden herhangi birini kullanmadan önce yazılı iznimizi almalıdır.

Reşit olmayanların yer aldığı cinsel içeriklerin paylaşılması ve başkalarının mahrem görüntülerini paylaşma tehdidi konularında sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz.

Instagram topluluğunun diğer üyelerine saygı duyun.

Topluluğumuzun olumlu ve çeşitlilik açısından zengin olmasını istiyoruz. İnandırıcı tehditler veya nefret söylemi barındıran içerikleri, aşağılama veya küçük düşürme amacıyla özel bireyleri hedef alan içerikleri, birine şantaj yapma veya taciz etme amaçlı kişisel bilgileri ve tekrar tekrar gönderilen istenmeyen mesajları kaldırıyoruz. Mesleği veya yapmayı tercih ettiği aktiviteler nedeniyle haberlere konu olan veya kamuda büyük bir hedef kitlesi bulunan kişiler hakkında genellikle daha fazla konuşulmasına izin veriyoruz.

Irklarından, etnik kökenlerinden, milli kökenlerinden, cinsiyetlerinden, cinsel kimliklerinden, cinsel yönelimlerinden, dinlerinden, engellilik hallerinden veya hastalıklarından dolayı insanlara şiddet veya saldırının teşvik edilmesine asla müsamaha göstermeyiz. Nefret söylemlerinin, karşı çıkmak veya farkındalık yaratmak üzere paylaşılmasına izin verebiliriz. Bu durumlarda niyetinizi açıkça ifade etmenizi rica ediyoruz.

Kamusal ve kişisel güvenliğe yönelik ciddi tehditlere izin vermiyoruz. Doğrudan fiziksel zarar vermeye yönelik tehditler ve hırsızlık, vandallık ve maddi zarar vermeye yönelik diğer tehditler bunlardan bazılarıdır. Tehdit şikayetlerini dikkatle inceliyoruz ve bir tehdidin inandırıcı olup olmadığını belirlerken birçok şeyi göz önünde bulunduruyoruz.

Kendine zarar vermeyi yüceltilecek bir şeymiş gibi göstermeyerek destekleyici ortamımızı koruyun.

Instagram topluluğunun üyeleri birbirine değer verir. Yeme bozuklukları, kendini kesme veya kendine çeşitli şekillerde zarar verme gibi zorlu sorunlarla karşılaşan insanlar çoğunlukla bu toplulukta bir araya gelir. İnsanların ihtiyacı olan bilgilere ulaşabilmesi için uygulamada eğitim sunarak ve Yardım Merkezi'ne bilgi ekleyerek kendimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

İnsanları kendilerine zarar vermeyi benimsemeye teşvik etmek veya zorlamak bu destekleyici ortama aykırıdır. Bu tür içerikler şikayet edildiğinde, bu hesapları kaldırırız veya kapatırız. Geçmişte kendine zarar vererek hayatını kaybetmiş ya da hayatta kalmış kişileri saldırı veya mizah amaçlı olarak hedef alan içerikleri de kaldırabiliriz.

Haber değeri olan olayları paylaşırken düşünceli olun.

Birçok insanın Instagram'ı önemli ve haber değeri taşıyan olayları paylaşmak için kullandığının farkındayız. Bunlardan bazıları, şiddet barındıran görseller içerebilmektedir. Instagram'ı çok farklı yaş gruplarından çok fazla insan kullandığından, Instagram'ın herkese uygun bir yer olarak kalması için yoğun şiddet içeren videoları kaldırabiliriz.

İnsanların bu tür içerikleri genellikle olayları kınamak, farkındalık yaratmak veya başkalarını bilinçlendirmek için paylaştığının farkındayız. İçeriği bu amaçlarla paylaşıyorsanız fotoğrafınıza görsellerin şiddet barındırdığına dair bir açıklama eklemenizi tavsiye ederiz. Şiddet içeren görsellerin sadistik amaçla veya şiddeti yüceltmek için paylaşılmasına asla izin vermeyiz.

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