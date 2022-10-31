En bilindik sosyal medya platformu olan İnstagram'da meydana gelen bazı sorunların ardından kullanıcılar "hesap askıya alındı" ifadesiyle karşılaştı. Uygulamaya giren kullanıcılara "Hesabınız askıya alındı" bildirimi gelmesi üzerine kullanıcılar İnstagram topluluk kuralları ihlali ne demek? sorusunu araştırdı. Peki, İnstagram topluluk kuralları ihlali ne demek? 31 Ekim İnstagram hesabım neden askıya alındı? İnstagram neden askıya alınır?

İnstagram topluluk kuralları ihlali ne demek? sorusu araştırılıyor. 31 Ekim tarihinde İnstagram uygulamasının çökmesinin ardından kullanıcılar "İnstagram topluluk kuralları ihlali" ifadesiyle karşılaştı. Arama motorlarında İnstagram topluluk kuralları ihlali ne demek? sorusunun yanıtı arandı. Peki, İnstagram topluluk kuralları ihlali ne demek? 31 Ekim İnstagram hesabım neden askıya alındı? İnstagram neden askıya alınır?

İNSTAGRAM TOPLULUK KURALLARI İHLALİ NE DEMEK?

İnstagram uygulamasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle kullancılar "İnstagram topluluk kuralları ihlali" ifadesi ile karşılaştı. İnstagram ekibi ise yaşanan teknik arıza için şu açıklamayı yaptı; "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."