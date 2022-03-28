İnstagram toplu mesaj silme nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! İnstagram toplu mesaj silme programı ve uygulaması var mı?

İnstagram toplu mesaj silme programı ve uygulaması araştırılıyor. Milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en aktif mobil uygulamalarından biri olan İnstagram üzerinden başkaları ile mesajlaşmalarınızın sayısı oldukça fazla olabilir. Bu mesajları silmek istediğinizde epey vaktinizi alacaktır. Bu nedenle instagram kullanıcıları İnstagram'da toplu mesaj silme yolunu araştırmaktadır. Peki, İnstagram'da toplu mesaj silme yöntemi var mı? İşte detaylar...

İNSTAGRAM TOPLU MESAJ SİLME

İnstagram'da mesajlar Android kullanıcılarında mesajın üstüne basılı tutularak, IOS kullanıcılarında ise sola kaydırılarak yapılabilmektedir. Bu yöntemlerle İnstagram mesajları tek tek silinebilmektedir. Eğer mesaj kutunuz çok fazla doluysa mesajları toplu olarak silmek için İnstagram'ın halihazırdaki özellikleri size bu imkanı vermeyecektir. İnstagram toplu mesajları silebilmek içinGoogle Play Store'a veya App Store'a giriş yaparak arama bölümüne "Instagram all delete message" veya "instagram toplu mesaj silme, instagram tüm mesajları sil" tarzı cümleler kurarak çıkan uygulamalardan güvenilir olduğunu düşündüğünüz uygulamayı mobil cihazınıza indirerek instagram toplu mesaj silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: Bu tarz uygulamalar hesap bilgilerinizi isteyebileceği için hesabınızın güvenliği açısından problemler doğurabilir. Bu nedenle instagram hesabınızın giriş bilgilerini istemeyen uygulamaları kullanmanızı öneririz veya bu tarz uygulamaları kullanmadan önce İnstagram'ın güvenlik önlemleri arasında yer alan iki faktörlü kimlik özelliğini aktif etmenizi tavsiye ederiz.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması nasıl aktif edilir?

İnstagram uygulamasını açın > Ayarlar > Güvenlik > İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması > Başla adımlarını izleyin.

İNSTAGRAM DİRECT MESAJI NASIL SİLİNİR?

Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun. Silmek istediğiniz konuşmaya basılı tutun (Android) veya parmağınızı bu konuşmanın üzerinde sola kaydırın (iPhone). Sil'e ve ardından onaylamak için Sil'e dokunun.

Sildiğiniz bir konuşma artık gelen kutunuzda görünmez. Bu işlemin konuşmanın yalnızca sizdeki kopyasını sildiğini ve konuşmada yer alan diğer kişilerin konuşmayı görmeye devam edeceğini unutmayın.

Veri İndirme dosyanızda, Instagram hesabınızdan sildiğiniz mesajların yer almadığını unutmayın.

Instagram Direct'i kullanarak gönderdiğiniz bir mesajın gönderimini nasıl iptal edeceğinizi öğrenin.

Instagram Direct'i kullanarak gönderdiğiniz bir mesajın gönderimini iptal etmek için:

Akışın sağ üst köşesindeki direct veya messenger simgesine dokunun. Konuşmayı seçin ve gönderimini iptal etmek istediğiniz mesaja gidin. Mesaja dokunun ve basılı tutun. Gönderimi İptal Et'e ve ardından onaylamak için tekrar Gönderimi İptal Et'e dokunun.

Bir mesajın gönderimini iptal ettiğinizde, bu mesaj konuşmada yer alan insanlara artık gösterilmez. Gönderdiğiniz kişilerin mesajınızı zaten görmüş olabileceğini lütfen unutmayın.

Veri İndirme dosyanızda, Instagram hesabınızdan gönderimini iptal ettiğiniz mesajların yer almadığını unutmayın.

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