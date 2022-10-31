En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından olan İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında kullanıcılar, hatanın nedenini araştırmakta. İnstagram'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Hesap askıya alındı" hatasıyla karşılaştı. Peki, İnstagram takipçi sayıları neden düştü? İnstagram bot hesaplar silindi mi? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da öğle saatlerinde bir hata meydana geldi. İnstagram hesaplarına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Hesap askıya alındı" hatasıyla karşılaştılar. İnstagram hesabı neden askıya alınır merak konusu oldu. Vatandaşlar, İnstagram hesaplarını geri nasıl açacaklarını araştırmaya başladılar. Peki,İnstagram takipçi sayıları neden düştü? İnstagram bot hesaplar silindi mi? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM TAKİPÇİ SAYILARI NEDEN DÜŞTÜ?

31 Ekim günü sosyal medya platformu olan İnstagram'da teknik bir arıza gerçekleşti. Bu nedenle kullanıcılar "kullanıcı bulunamadı." ve "hesap askıya alındı." ifadeleri ile karşılaştı.

İNSTAGRAM BOT HESAPLAR SİLİNDİ Mİ?

İnstagram aktif olmayan ve bot hesapları sildi. Bu sebeple takipçi sayılarında düşüş yaşandığı gözüktü.