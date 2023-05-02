İnstagram story büyük gözüküyor! İnstagram ekran neden büyüdü? İnstagram sorun nedir?

İnstagram'da meydana gelen hata sonrasında sorunun kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram ekran neden büyüdü merak konusu oldu. Peki, İnstagram ekran neden büyüdü? İnstagram sorun nedir? İşte detaylar...

İnstagram'da hikayelerin neden büyük gözüktüğü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından İnstagram'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram'da oluşan sorun merak konusu oldu. Peki, İnstagram ekran neden büyüdü? İnstagram sorun nedir? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

İNSTAGRAM EKRAN NEDEN BÜYÜDÜ?

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: