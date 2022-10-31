Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda vatandaşlar Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, İnstagram sorun mu var? İnstagram hesap askıya alındı! İnstagram hesap askıya alındı hatası nedir? İşte detaylar...

Instagram hesap askıya alındı hatası! Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram'da yaşanan problem sonrası vatandaşlar araştırma yapmakta. Instagram'da ortaya gelen sorun sonucunda kullanıcılar Instagram sorun mu var? Instagram'a ne oldu? merak etti. Peki, İnstagram sorun mu var? İnstagram hesap askıya alındı! İnstagram hesap askıya alındı hatası nedir? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM SORUN MU VAR?

Instagram uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar sorunla karılaştı. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti.

İNSTAGRAM HESAP ASKIYA ALINDI HATASI NEDİR?

İnstagram uygulamasında anlık olarak sistemsel bir problem olması sebebiyle hesabınızın askıya alındığına dair bildiri alabilirsiniz. İnstagram ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. İnstagram'da bazı teknik sorunlar olduğu düşünülüyor.

İNSTAGRAM HESAP ASKIYA ALINDI!

Bugün Instagram için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: