İnstagram son zamanların en popüler sosyal medya aracı. İnstagram kullanıcıları ise gününün çoğunu İnstagram'da geçiriyor bu nedenle uygulamaya giremediklerinde akıllarına ilk gelen şey İnstagram sorun mu var? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum? oluyor. İnstagram'a giriş yapamayan kullanıcılar arama motorlarında İnstagram sorun mu var? 6 Aralık İnstagram'a ne oldu? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum?

İnstagram'a giriş esnasında problemle karşılaşan kullanıcılar ilk olarak İnstagram'ın çöküp çökmediğini merak ediyor. İnstagram uygulamasına giriş yapamamanız için birden fazla sebep olabilir. Bunun için sorunları gidermek için adım adım kontroller yapmanız gerekiyor. Eğer internet bağlantınızdan ve hesap bilgileri, hesap durumu ve diğer faktörleri kontrol edip emin olduktan sonra sıra İnstagram uygulamasını kontrol etmeye geliyor. Peki, İnstagram sorun mu var? 6 Aralık İnstagram'a ne oldu? İnstagram'a neden giriş yapamıyorum?

İNSTAGRAM SORUN MU VAR?

DownDetector raporlarına göre 6 Aralık günü İnstagramda bazı teknik problemler var. Sorun hakkında İnstagram ekibinden henüz bir açıklama gelmedi.