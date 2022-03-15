İnstagram son görülme kapatma nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! İnstagram DM son görülme nasıl kapatılır?

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İNSTAGRAM SON GÖRÜLME KAPATMA

İnstagram son görülme kapatma için Ayarlar > Gizlilik > Hareket Durumu > Hareket Durumunu Göster yolunu izlemeniz gerekmektedir.

1.) Ayarlar

2.) Gizlilik

3.) Hareket Durumu

4.) Hareket Durumunu Göster

İnstagram mesajlarda son görülmenizi bu şekilde açıp kapatabilirsiniz.

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