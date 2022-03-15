İnstagram son görülme kapatma nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! İnstagram DM son görülme nasıl kapatılır? - Haberler

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İnstagram son görülme kapatma nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! İnstagram DM son görülme nasıl kapatılır?

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İnstagram son görülme kapatma nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! İnstagram DM son görülme nasıl kapatılır?

İnstagram'da son görülme nasıl kapatılır ve açılır merak ediliyor. İnstagram'ın kullanıcılara sunduğu son görülme kapatma ve açma özelliği nasıl ve nereden yapılıyor unutulabiliyor veya bilinemeyebiliyor. İg son görülme kapatma, insta son görülme kapatma, insta son görülme nasıl kapatılır veya açılır araştırmaları yapılıyor. İnstagram son görülme nasıl kapatılır işte yanıtı...

İnstagram son görülme kapatma çözümü instagram kullanıcıları tarafından araştırılmakta. İnstagram'da son görülme nasıl kapatılır ve açılır merak ediliyor. İnstagram'ın kullanıcılara sunduğu son görülme kapatma ve açma özelliği nasıl ve nereden yapılıyor unutulabiliyor veya bilinemeyebiliyor. İg son görülme kapatma, insta son görülme kapatma, insta son görülme nasıl kapatılır veya açılır araştırmaları yapılıyor. İnstagram son görülme nasıl kapatılır işte yanıtı...

İNSTAGRAM SON GÖRÜLME KAPATMA

İnstagram son görülme kapatma için Ayarlar > Gizlilik > Hareket Durumu > Hareket Durumunu Göster yolunu izlemeniz gerekmektedir.

1.) Ayarlar

İnstagram son görülme kapatma nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! İnstagram DM son görülme nasıl kapatılır?

2.) Gizlilik

İnstagram son görülme kapatma nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! İnstagram DM son görülme nasıl kapatılır?

3.) Hareket Durumu

İnstagram son görülme kapatma nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! İnstagram DM son görülme nasıl kapatılır?

4.) Hareket Durumunu Göster

İnstagram son görülme kapatma nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! İnstagram DM son görülme nasıl kapatılır?

İnstagram mesajlarda son görülmenizi bu şekilde açıp kapatabilirsiniz.

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İnstagram, Gündem, Teknoloji, Haberler

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