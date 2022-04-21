'İnstagram şifremi unuttum ne yapmam gerek? ' diyorsanız Instagram Şifre Yenileme ve Değiştirme yöntemleri! Instagram hesap kurtarma!

Son dönemdeki en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yeralan İnstagram'da, şahsi ya da ticari hesaplardan binlercesiçalınma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Hesapların çalınmasına karşıuygulanacak önlemler arasında en önemlisi kuvvetli şifre oluşturmak ve iki kademeli doğrulamanın açık olması. Kuvvetli şifre oluşturma amacıyla değiştirilen şifrelerin unutulması ise artık çok normal bir hal aldu. Peki birçok kişinin başına gelen şifre unutulmasına karşı neler yapılabilir? Yedekleme kodları nerededir? İnstagram şifresi nasıl değiştirilir? İnstagram'a giriş yapamıyorum? İnstagram'a nasıl giriş yapılır? gibi soruların cevaplarını ve İnstagram hakkındaki detaylı bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

İNSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMAM GEREK?

Öncelikle şifrenizi unuttuysanız ve yedekleme kodlarını telefonunuza kaydettiyseniz şifre yerine yedekleme koduyla giriş yapabilirsiniz. Ancak yedekleme kodunuz yok ise "Giriş yapmak için yardım al"seçeneğine tıklayıp önce kullanıcı adınızı girmenizi ve davam demeniz gerekmektedir. Eğer burada mail adresiniz ya da telefon numaranız görünüyorsa, maile tıklamanız halinde mail adresine mail gelecek ve mail içerisindeki linke tıklayarak şifrenizi resetleme sayfasından şifrenizi resetleyebilirsiniz.

"Giriş yapmak için yardım al"seçeneğinde telefon numaranızı tıkladıysanız buradan tek kullanımlık şifre gelecek bu şifre ile giriş yapabilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

İNSTAGRAM ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TELEFONDAN İNSTAGRAM ŞİFRE YENİLEME

Instagram profil sayfanıza girin, sağ üst kısımda bulunan üç çizgi yani menü seçeneğine tıklayın, burada Ayarlar seçeneklerine tıklayın ve çıkan seçenekler arasında Güvenlik kısmına girin, içerisinde şifre kısmını göreceksiniz buraya tıklayın, açılan sayfada önce mevcut olan şifrenizi ardından yeni şifrenizi girin ve sağ üst kısımdaki yer alan onay tuşuna tıklayın

BİLGİSAYARDAN İNSTAGRAM ŞİFRE YENİLEME

Instagram internet sitesine girin, sağ üstte bulunan profil resminize tıklayarak profilize gidin ve burada ayarlar simgesine tıklayın,Şifreyi Değiştir seçeneğine tıklayın, burada önce mevcut şifrenizi girin ardından yeni şifrenizi girerek şifreyi değiştir butonundan onaylayın

YEDEK KODLAR NEREDEDİR?

İnstagram şifrenizi unutmanıza karşın alınabilecek tedbirler arasında en bilindik yöntem olan yedeleme kodları sırasıyla "Ayarlar>Güvenlik>İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması > Ek Yöntemler > Yedek Kodlar kısmına tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bu kodlar unutulan şifre yerine uygulanabilir. Eğer yedek kodlar kaybedilirse kodların altında yer alan yeni kodlar al seçeneği ile kodlar değiştirilebilir. Eğer Instagram hesabınızda telefon numaranız tanımlı değil ise yedekleme kodlarını görüntüleyememeniz mümkündür.

Bütün bunların dışında hesaplarınızın mutlaka güvenlik açısından problem yaşamamanız ve çalınmaması için şifrelerinizi ve yedekleme kodlarınızı kimseyle paylaşmamanızı, iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif şekilde bulundurmanızı ve hesabınıza mutlaka e-posta adresi ve telefon numaranızla eşleştirmenizi tavsiye ederiz.

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