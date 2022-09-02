İnstagram şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Sorusunu neredeyse herkes internet üzerinden araştırmaktadır. İnstagram hesabınızın şifresini unutmak gündelik hayatımızda başımıza gelebilecek en doğal şeylerden bir tanesidir. Peki, İnstagram şifremi unuttum, ne yapmalıyım? İnstagram şifremi unuttum, nasıl sıfırlarım? İnstagram şifre sıfırlama nasıl yapılır?

İnstagram şifremi unuttum butonunu birçok kez giriş yaparken görmekteyiz. Hesabımıza girerken şifreyi unutmamız durumunda kullanılmak amacıyla yapılan İnstagram şifremi unuttum butonu, şifre sıfırlamak amacıyla nasıl kullanılır? Detaylarını sizler için anlattık. Peki, İnstagram şifremi unuttum, ne yapmalıyım? İnstagram şifremi unuttum, nasıl sıfırlarım? İnstagram şifre sıfırlama nasıl yapılır?

İNSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

Günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz en normal durumlardan bir tanesi olan instagram şifremizi unutmak, birçok kişinin başına gelen ve sık karşılaşılan bir olaydır. İnstagram şifrenizi unuttuğunuz halde yapmanız gereken İnstagram hesabınızın şifresini sıfırlamak olacaktır. İnstagram hesabınızın şifrenizi nasıl sıfırlayabileceğinizi bu haberimizde sizler için detaylı bir şekilde anlattık.

İNSTAGRAM ŞİFRE SIFIRLAMA NASIL YAPILIR?

İnstagram şifre sıfırlama işlemlerini aşağıda yer alan adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz. İnstagram şifre sıfırlama işlemi Android, ios, Web gibi birbirinden farklı platformlarda değişik şekillerde yer alsa da İnstagram şifre sıfırlama işlemi adımları birbiri ile aynıdır.

İlk olarak şifre sıfırlama işlemi için İnstagram giriş ekranına gelerek bu kısımda yer alan "Şifreni mi unuttun?" kısmına tıklıyoruz.

Açılan ekranda giriş yapmak istediğimiz İnstagram hesabımızın kullanıcı adı, bağlı olan telefon numarasını veya bağlı olan mail adresimizi giriyoruz.

Daha sonra açılan bilgilendirme ekranı üzerinde sansürlü gözükmekte olan ve aynı zamanda hesabımız ile ilişkilendirilmiş olan mail adresimize bir şifre sıfırlama link gönderiliyor. Mail kutunuzu birkaç dakika içinde kontrol ederek şifre sıfırlama bağlantısına tıklayın.

Önünüze çıkacak olan kısımdan değiştirmek istediğiniz ve kullanacağınız şifreyi girin ve aynı şifreyi bir kez daha girerek şifrenizi onaylayın.

Daha sonra İnstagram hesabınıza yenilemiş olduğunuz şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Fakat burada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi, yenilemiş olduğunuz şifrenin güvenli ve zor bir şifre olması gerekiyor. İnternet üzerinde gerçekleştirilen saldırılardan ve hesabınızın çalınması durumundan korunmak için güçlü ve zor bir şifre seçmeniz gerekiyor.

GÜÇLÜ ŞİFRE NEDİR? GÜÇLÜ ŞİFRE NASIL OLUŞTURULUR?

İnstagram hesabınızı çalınma riskine karşı ve internet saldırılardan korumak amacıyla güçlü bir şifre ile korunması gerekiyor. Kullanıcıların hırsızlık olaylarında sürekli yaptığı hatalardan birisi de şifrelerin güçsüz ve tahmin edilebilir olmasıdır. Yeni bir şifre belirlerken şifrenizin bazı özellikleri taşıması gerekir. Güçlü bir şifrenin aşağıda yer alan özellikleri taşıması gerekir.

Olabildiğince uzun bir şifre olmalıdır.

İçerisinde */. Gibi özel karakterler içermelidir.

İçerisinde yer alan harfler küçük ve büyük harflerden oluşmalıdır.

Şifrenizde anlamlı bir kelime bulunmamalıdır.

Şifreniz rastgele sayılar ve şifrelerden oluşmalıdır.

Bu özellikleri taşıyan şifreler, diğerlerine göre daha güvenli bir koruma sağlamaktadır. Bu özellikleri taşıyan bir şifre ile İnstagram hesabınızı koruma altına alabilirsiniz. Bu sayede karşılaşabileceğiniz bir hesap çalma girişiminde sorun yaşama ihtimaliniz oldukça düşük hale gelecektir. Fakat bu önlemler hesabınızı yüzde yüz koruma altına almamaktadır. Bunun yanı sıra çift faktörlü kimlik doğrulama gibi özellikleri de aktif etmeniz gerekmektedir.